СЕГОДНЯ | Вотум недоверия новому мэру: смогут ли центристы свергнуть Осиновского спустя две недели?

В Таллинне выбрали нового мэра 14 апреля. Голосование прошло лишь с третьей попытки. В первый и второй раз не хватило нужного количества голосов, хотя по списку новой коалиции их было больше половины (40 из 79). Чтобы понять, в какой фракции не поддержали выборы новой власти - депутаты решили поставить в бюллетене „+“ в определенную часть квадрата. Таким образом, при подсчете голосов, станет ясно, в какой фракции голосуют „неправильно“.

Первым на это обратила внимание центристская фракция, которая впервые за 18 лет потеряла власть в столице. По оценке канцлера права Юлле Мадизе, выборы мэра Таллинна не соответствовали принципам тайного и свободного голосования.

Это и стало причиной выдвижения вотума недоверия новому мэру Евгению Осиновскому. Под вотумом недоверия поставили подписи 39 депутатов - 33 из фракции центристов и 6 из фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE). Чтобы вотум недоверия прошел, необходима поддержка как минимум 40 из 79 депутатов горсобрания.

Заседание начнется в 12 часов.

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