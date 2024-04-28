СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею: сможет ли сборная Эстонии в матче с Литвой реабилитироваться за разгромное поражение от Украины?
Сегодня, в литовском Вильнюсе на чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) сборная Эстонии сыграет с хозяевами турнира командой Литвы. Матч, который начнется в 15:55, в прямом эфире покажет телеканал ETV+.
В то время как сборная Эстонии по хоккею начала турнир в субботу с разгромного поражения от Украины со счетом 0:8, Литва, пользуясь поддержкой родных трибун, в первом матче обыграла сборную Испании со счетом 3:0.
„Игра прошла, и мы уже ничего не изменим. Нам есть над чем подумать, и нужно готовиться к следующему сопернику. У нас впереди еще много важных матчей“, — сказал после матча с Украиной защитник сборной Эстонии Эдуард Слесаревский.
Последний раз команды встречались друг с другом в официальном матче на турнире в Польше в ноябре прошлого года, тогда Эстония одержала победу со счетом 5:2. Перед ЧМ сборная Эстонии проиграла Литве в товарищеском матче со счетом 1:3.
Сборная Литвы одна из главных фаворитов нынешнего ЧМ. Эта команда очень мотивирована, ведь в 2023 году она вылетела из первого дивизиона группы А, где проиграла во всех пяти матчах, и очень хочет вернуться назад. Преимущество домашних трибун может им в этом помочь.
Сегодняшние матчи:
Китай - Испания 7:1
Литва - Эстония 16:00
Украина - Нидерланды 19:30
Турнирная таблица:
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