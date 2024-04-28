СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею: сможет ли сборная Эстонии в матче с Литвой реабилитироваться за разгромное поражение от Украины?

В то время как сборная Эстонии по хоккею начала турнир в субботу с разгромного поражения от Украины со счетом 0:8, Литва, пользуясь поддержкой родных трибун, в первом матче обыграла сборную Испании со счетом 3:0.

„Игра прошла, и мы уже ничего не изменим. Нам есть над чем подумать, и нужно готовиться к следующему сопернику. У нас впереди еще много важных матчей“, — сказал после матча с Украиной защитник сборной Эстонии Эдуард Слесаревский.

Последний раз команды встречались друг с другом в официальном матче на турнире в Польше в ноябре прошлого года, тогда Эстония одержала победу со счетом 5:2. Перед ЧМ сборная Эстонии проиграла Литве в товарищеском матче со счетом 1:3.

Сборная Литвы одна из главных фаворитов нынешнего ЧМ. Эта команда очень мотивирована, ведь в 2023 году она вылетела из первого дивизиона группы А, где проиграла во всех пяти матчах, и очень хочет вернуться назад. Преимущество домашних трибун может им в этом помочь.

Сегодняшние матчи:

Китай - Испания 7:1

Литва - Эстония 16:00

Украина - Нидерланды 19:30

Турнирная таблица:

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