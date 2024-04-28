ЧМ по хоккею: сборная Эстонии потерпела второе разгромное поражение подряд
В воскресенье, 28 апреля, в литовском Вильнюсе на чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) сборная Эстонии проиграла хозяевам турнира команде Литвы со счетом 1:6 (1:3; 0:1; 0:2).
Уже на первой минуте матча хозяева вышли вперед благодаря шайбе Марка Калейниковаса. На 7-й минуте Мортен Арантес Юргенс реализовал большинство и сравнял счет в матче. На 7-й минуте эстонские хоккеисты остались в меньшинстве, чем и воспользовался Паулюс Гинтаутас. На 14-й минуте Повилас Вярянис удвоил преимущество хозяев льда. В конце первого периода сборная Эстонии могла пропустить четвертую шайбу, литовский хоккеист попал в штангу.
На 16-й минуте второго периода Марк Калейниковас оформил дубль в ворота сборной Эстонии.
На первой минуте третьего периода Илья Четвертак довел счет до разгромного. На 17-й минуте шестую шайбу в ворота сборной Эстонии забросил Повилас Вярянис.
Сегодняшние матчи:
Китай - Испания 7:1
Литва - Эстония 6:1
Украина - Нидерланды 19:30
Турнирная таблица:
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