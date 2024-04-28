ЧМ по хоккею: сборная Эстонии потерпела второе разгромное поражение подряд

Уже на первой минуте матча хозяева вышли вперед благодаря шайбе Марка Калейниковаса. На 7-й минуте Мортен Арантес Юргенс реализовал большинство и сравнял счет в матче. На 7-й минуте эстонские хоккеисты остались в меньшинстве, чем и воспользовался Паулюс Гинтаутас. На 14-й минуте Повилас Вярянис удвоил преимущество хозяев льда. В конце первого периода сборная Эстонии могла пропустить четвертую шайбу, литовский хоккеист попал в штангу.