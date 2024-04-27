ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ по хоккею: сборная Эстонии проигрывает Украине, пропустив две шайбы за 10 секунд (0:4)
Сегодня в литовском Вильнюсе сборная Эстонии по хоккею начинает свое выступление на чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) матчем против Украины. Игра, которая начнется в 19:25, покажет ETV+.
Игра началась в равной борьбе, и обе сборные были близки к тому, чтобы забить. На 8-й минуте первого периода Роберт Рооба бросил по воротам и попал в крестовину, но изначально показалось, что шайба попала в ворота. Арбитры просмотрели видеоповтор и шайбу не засчитали. На 12-й минуте первого периода Александр Пересунко вывел сборную Украины вперед.
В начале второго периода Станислав Садовиков реализовал большинство и удвоил преимущество украинской сборной, а спустя 10 секунд третью шайбу в ворота сборной Эстонии забросил Андрей Денискин. На 6-й минуте Даниил Трахт сделал счет 0:4.
До матча:
На прошлом ЧМ, который состоялся в Таллинне, наша сборная заняла четвертое место. Эстония обыграла Сербию (2:1), Нидерланды (4:2), но затем уступила Украине (4:7), Японии (1:3) и Китаю (2:5).
Сборная Эстонии по хоккею готовилась к предстоящему ЧМ более двух недель, и в среду был объявлен окончательный состав из 20 человек для участия в турнире в Вильнюсе. В преддверии предстоящих игр были сыграны контрольные матчи с Литвой и Китаем. В первой игре было поражение со счетом 1:3, а во второй игре была крупная победа со счетом 5:1.
Сборная Эстонии по хоккею начнет турнир матчем против Украины, которой они проиграли зимой 3:5 и в прошлом году 4:7.
„За все то время, что я играю за сборную у нас еще не было такой качественной команды. Это подтверждается как жесткой конкуренцией за места в сборной, так и уровнем, на котором играют игроки. Мы уже сделали шаг вперед только в этом плане, и все понимают, что мы можем сделать следующий шаг в плане результатов“, — сказал Рооба перед турниром.
Сборная Украины
Сборная Украины недавно выиграла олимпийский пре-квалификационный турнир, обыграв сборную Польши, которая входит в число участников элитного дивизиона чемпионата мира, наряду с канадцами, американцами, чехами, шведами. И сейчас сборная Украины рассматривается как главный фаворит мирового первенства в своем дивизионе и претендент на повышение в классе.
Примечательно, что всего этого могло бы и не быть, если бы не скандал, возникший вначале сезона. Федерация хоккея Украины была вынуждена уволить предыдущего тренера команды Вадима Шахрайчука, у которого нашли российский паспорт. Правда, в Федерации нашли и еще одну причину — Шахрайчук не смог вывести сборную в группу А на предыдущем ЧМ.
В преддверии ЧМ сборная Украины обыграла Китай (9:0) и Литву (5:2).
В прошлом году украинские хоккеисты забросили 35 шайб в пяти матчах, а шесть игроков набрало не менее десяти очков, в частности, капитан Игорь Мережко (3+10=13) и Алексей Ворона (5+8=13). Даниил Трахт возглавил список самых результативных игроков команды с шестью шайбами, но именно игра в обороне была их слабым местом. Они пропустили 16 шайб, что слишком много для такого уровня игры, поэтому если они смогут наладить нападение, но при этом навести порядок в обороне, то у украинской сборной есть все шансы для повышения в классе.
Турнирная таблица:
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