Европарламент: чего добились депутаты за пять лет

На этой неделе в залах заседаний и коридорах Европейского парламента царит оживление. Сотни его депутатов суетятся в перерывах между голосованиями, торопясь завершить работу над рекордным количеством законодательных актов до новых выборов, что пройдут в странах-членах Евросоюза в июне. А журналисты стараются взять последние интервью перед тем, как политики начнут активную предвыборную кампанию, по итогам которой хотят вновь попасть в единственный напрямую избираемый орган ЕС.

Нетрудно вспомнить, сколько политических перипетий пережили депутаты ЕП нынешнего созыва, получившие свои мандаты пять лет назад, в течение которых Европа переходила от от одного кризиса к другому - сначала Brexit, затем пандемия COVID-19, потом война России против Украины. Чего же смогли достичь европарламентарии в таких сложных условиях, и где им не удалось сдвинуть дело с мертвой точки? DW анализирует некоторые знаковые законы, принятые ЕП с 2019 года, и то, как Европарламент справлялся с возникающими вызовами.

"Зеленый" курс ЕС: выполнение обещаний по защите климата

В 2019 году Еврокомиссия представила план по сокращению к 2030 году выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года и по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Этому предшествовали массовые акции молодежи (Fridays for Future), протестовавшей против климатической политики властей, выходя на улицы, а также так называемая электоральная "зеленая волна", когда по итогам выборов в ЕП рекордное число мест получили представители "зеленых" партий.

С тех пор Европарламент участвует в переговорах по разработке многочисленных законов, воплощающих в жизнь обнародованные планы Еврокомиссии, включая запрет в следующем десятилетии выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания и введение налога на некоторые виды импортных товаров, способствующих высоким выбросам CO2 при использовании или производстве, с целью заставить заплатить тех, кто загрязняет окружающую среду.