ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: с новым главным тренером команда Тартуского университета играет в четвертьфинальной серии с „Виймси“

Матч в спортивном зале Тартуского университета начался в равной борьбе. В первой четверти обе команды выигрывали в лучшем случае с отрывом в четыре очка, а после первых десяти минут „Виймси“ выигрывал со счетом 24:22. Во второй четверти хозяева взяли игру под свой контроль. В конце первой половины подопечные Прийта Вена ушли с преимуществом в счете (51:34).