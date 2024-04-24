24.04.2024, 18:31
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: с новым главным тренером команда Тартуского университета играет в четвертьфинальной серии с „Виймси“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в четвертьфинальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу команда Тартуского университета встретятся с „Виймси“. Матч начнется в 19.00.
Матч в спортивном зале Тартуского университета начался в равной борьбе. В первой четверти обе команды выигрывали в лучшем случае с отрывом в четыре очка, а после первых десяти минут „Виймси“ выигрывал со счетом 24:22. Во второй четверти хозяева взяли игру под свой контроль. В конце первой половины подопечные Прийта Вена ушли с преимуществом в счете (51:34).