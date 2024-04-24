Определился состав сборной Эстонии на чемпионат мира по хоккею
С 27 апреля по 3 мая в литовском Вильнюсе пройдет чемпионат мира по хоккею (первый дивизион, группа В). Тренерский штаб сборной Эстонии определился с составом на предстоящий турнир.
За повышение в классе наша команда будет бороться с Литвой, Нидерландами, Украиной, Китаем и Испанией.
Победитель турнира получит повышение в классе. Команда, занявшая последнее место, вылетит во второй дивизион.
Все поединки эстонской команды с комментарием на русском языке в прямом эфире покажут портал Rus.ERR и телеканал ETV+. Трансляции будут доступны также на медиаплатформе Jupiter+.
Состав сборной Эстонии на чемпионат мира (первый дивизион, группа В)
Вратари:
Вильям-Хенрик Койтмаа (03.10.1990) - („Пантер“, Эстония)
Конрад Мёльдер (06.10.1999) - („Ницца“, Фрация)
Защитники:
Эдуард Слесаревский (16.03.1999) - („Хунтерс“, Финляндия)
Савелий Новиков (22.05.1999) - („Пантер“, Эстония)
Даниил Кулинцев (21.07.2002) - („Брегенцервальд“, Австрия)
Патрик Коокмаа (27.11.2003) - („Пантер“, Эстония)
Лаури Лахесалу (29.03.1979) - (без клуба)
Роберт Осипов (2.07.2003) - („Брегенцервальд“, Австрия)
Конрад Кудевита (27.04.2004) - („Minnesota Blue Ox“; первая хоккейная лига Соединённых Штатов Америки)
Нападающие:
Роберт Рооба (02.09.1993) - („ЮП“, Финляндия)
Расмус Кийк (18.11.2000) - („Пантер“, Эстония)
Кристиан Комбе (28.03.2000) - („ЙоКП“, Финляндия)
Эрик Эмбрих (23.02.1997) - („Брегенцервальд“, Австрия)
Никита Пузаков (14.03.2001) - („Пантер“, Эстония)
Роберт Аррак (01.04.1999) - („ГКС Ястшембе“, Польша)
Кевин Паррас (04.10.1994) - („Пантер“, Эстония)
Артемий Александров (28.08.2000) - („Боро/Ветланда“, Швеция)
Клаус Каспар Йыги (18.05.2003) - („Philadelphia Rebels“; североамериканская хоккейная лига)
Марк Виитанен (04.04.1998) - („ГКС Тыхы“, Польша)
Вадим Васёнкин (3.04.1996) - („Evansville Thunderbolts“, ЮПХЛ, США)
Даниил Фурса (6.01.1997) - („Пантер“, Эстония)
Мортен Арантес Юргенс (17.04.2000) - („Кикко-Эспоо“, Финляндия)
Главный тренер: Петри Скрико (Финляндия)
Ассистенты: Каупо Кальюсте (Эстония) Микко Мяенпяя (Финляндия)
Тренер вратарей: Мика Ярвинен (Финляндия)
Генеральный менеджер: Юрий Рооба (Эстония)
Менеджер по экипировке: Тоомас Ребане (Эстония)
Физиотерапевт: Рисо Мярт (Эстония)
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