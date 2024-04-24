Определился состав сборной Эстонии на чемпионат мира по хоккею

За повышение в классе наша команда будет бороться с Литвой, Нидерландами, Украиной, Китаем и Испанией.

Победитель турнира получит повышение в классе. Команда, занявшая последнее место, вылетит во второй дивизион.

Все поединки эстонской команды с комментарием на русском языке в прямом эфире покажут портал Rus.ERR и телеканал ETV+. Трансляции будут доступны также на медиаплатформе Jupiter+.

Трансляции с участием сборной Эстонии Суббота, 27 апреля (19:30), Эстония - Украина Воскресенье, 28 апреля (16:00), Литва - Эстония Вторник, 30 апреля (16:00), Испания - Эстония Среда, 1 мая (16:00), Эстония - Нидерланды Пятница, 3 мая (16:00), Китай - Эстония

Состав сборной Эстонии на чемпионат мира (первый дивизион, группа В)

Вратари:

Вильям-Хенрик Койтмаа (03.10.1990) - („Пантер“, Эстония)

Конрад Мёльдер (06.10.1999) - („Ницца“, Фрация)

Защитники:

Эдуард Слесаревский (16.03.1999) - („Хунтерс“, Финляндия)

Савелий Новиков (22.05.1999) - („Пантер“, Эстония)

Даниил Кулинцев (21.07.2002) - („Брегенцервальд“, Австрия)

Патрик Коокмаа (27.11.2003) - („Пантер“, Эстония)

Лаури Лахесалу (29.03.1979) - (без клуба)

Роберт Осипов (2.07.2003) - („Брегенцервальд“, Австрия)

Конрад Кудевита (27.04.2004) - („Minnesota Blue Ox“; первая хоккейная лига Соединённых Штатов Америки)

Нападающие:

Роберт Рооба (02.09.1993) - („ЮП“, Финляндия)

Расмус Кийк (18.11.2000) - („Пантер“, Эстония)

Кристиан Комбе (28.03.2000) - („ЙоКП“, Финляндия)

Эрик Эмбрих (23.02.1997) - („Брегенцервальд“, Австрия)

Никита Пузаков (14.03.2001) - („Пантер“, Эстония)

Роберт Аррак (01.04.1999) - („ГКС Ястшембе“, Польша)

Кевин Паррас (04.10.1994) - („Пантер“, Эстония)

Артемий Александров (28.08.2000) - („Боро/Ветланда“, Швеция)

Клаус Каспар Йыги (18.05.2003) - („Philadelphia Rebels“; североамериканская хоккейная лига)

Марк Виитанен (04.04.1998) - („ГКС Тыхы“, Польша)

Вадим Васёнкин (3.04.1996) - („Evansville Thunderbolts“, ЮПХЛ, США)

Даниил Фурса (6.01.1997) - („Пантер“, Эстония)

Мортен Арантес Юргенс (17.04.2000) - („Кикко-Эспоо“, Финляндия)

Главный тренер: Петри Скрико (Финляндия)

Ассистенты: Каупо Кальюсте (Эстония) Микко Мяенпяя (Финляндия)

Тренер вратарей: Мика Ярвинен (Финляндия)

Генеральный менеджер: Юрий Рооба (Эстония)

Менеджер по экипировке: Тоомас Ребане (Эстония)

Физиотерапевт: Рисо Мярт (Эстония)

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