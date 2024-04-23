Баскетбол
23.04.2024, 17:55

„Калев/Крамо“ одержал разгромную победу в четвертьфинальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу

 
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

„Калев/Крамо“ обыграл в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу „Калев/Снабб“ (97:49).

Маленький „Калев/Снабб“ уверенно начал игру, захватив преимущество в первой четверти. После этого хозяева площадки перешли к игре, увеличив преимущество до двузначных цифр к перерыву (22:0). Во второй четверти „Калеву/Снаббу“ удалось сократить разрыв в лучшем случае до семи очков, но „Крамо“ ушел на перерыв выигрывая со счетом 41:23.

Во второй половине матча хозяева продолжали доминировать, и минута за минутой преимущество становилось все больше и больше. После третьей четверти действующие чемпионы Эстонии выигрывал со счетом 66:36, а после последней 10-минутки хозяева одержали уверенную победу со счетом 97:49.

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