На прошлой неделе произошли пожары в жилых домах: один начался внезапно, два - по распространенным причинам

В прошлые выходные датчик дыма и угарного газа Nublu передал сигнал пожарной тревоги из Тарту. Дозвониться до контактного лица удалось не сразу, и на место происшествия выехал патруль охранной фирмы. Выяснилось, что в частном доме загорелись кладовка и навес, при этом был слышен взрыв. Часть кладовки была полностью уничтожена. Находившиеся в доме жильцы и домашние животные не пострадали. По предварительным данным, причиной возгорания стал неисправный электроприбор.

„Это яркий пример того, как неожиданно – и даже со взрывом – может начаться пожар и как важно быстро отреагировать на него. В данном случае жильцы находились дома, но в их отсутствие спас бы только датчик, передающий сигнал тем, кто на него отреагирует. Если бы датчик был локальным, от этого дома ничего не осталось бы“, – объяснил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.

На прошлой неделе пожар произошел и в Раквере: жилец оставил на электрической плите пластмассовый кувшин, и он начал плавиться. „Очень часто пожары происходят по причине того, что люди оставляют горючий материал рядом с плитой или забывают еду на плите“, – сказал Пярьяла. В прошлые выходные у жильца одной таллиннской квартиры пригорела еда на плите – вмешаться пришлось спасателям.

Большой опасностью, несомненно, является и курение. В прошлую субботу спасатели отреагировали на вызов в таллиннском районе Мустамяэ. Прибыв в квартиру, они увидели на балконе непотушенные окурки, из-за которых загорелся находившийся рядом воспламеняемый материал.

Напоминаем, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить пожар на ранней стадии и дает возможность безопасно эвакуироваться из здания. Помимо этого, умный дымовой датчик сам вызывает тех, кто поможет в случае пожара.

В этом году при пожарах погибли в общей сложности 23 человека.

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