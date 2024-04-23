Имейте в виду! Общественный транспорт Таллинна может опаздывать из-за сложных погодных условий

Общественный транспорт ездит с большой осторожностью, в зависимости от дорожной ситуации. TLT просит участников дорожного движения проявить понимание и приносит извинения за причиненные неудобства.

Оперативную информацию о движении общественного транспорта можно отслеживать здесь.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.