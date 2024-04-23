Новости Эстонии
23.04.2024, 08:55

Имейте в виду! Общественный транспорт Таллинна может опаздывать из-за сложных погодных условий

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Delfi
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

AS Tallinna Linnatransport (TLT) сообщает, что из-за погодных условий расписание общественного транспорта может задерживаться на 15 минут.

Сильный и продолжительный снегопад усложнил дорожное движение в столице.

Общественный транспорт ездит с большой осторожностью, в зависимости от дорожной ситуации. TLT просит участников дорожного движения проявить понимание и приносит извинения за причиненные неудобства.

Оперативную информацию о движении общественного транспорта можно отслеживать здесь.

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