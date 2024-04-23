МИД Украины временно приостанавливает все консульские действия в отношении граждан призывного возраста

Начиная с 23 апреля, возможно будет только оформить документы для возвращения в Украину. Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. Запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации. Об этом говорится в письме за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги, которое есть в распоряжении ZN.UA.