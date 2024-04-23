МИД Украины временно приостанавливает все консульские действия в отношении граждан призывного возраста
Начиная с 23 апреля, возможно будет только оформить документы для возвращения в Украину. Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. Запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации. Об этом говорится в письме за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги, которое есть в распоряжении ZN.UA.
«С учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, с целью недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектование и социальная поддержка и наличие военно-учетных документов поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет», – говорится в письме за подписью Сибиги.
Отмечается, что возможны только консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение в Украину. Распоряжение МИД действует «до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений» закона об усилении мобилизации, который был обнародован 17 апреля и вступит в силу в мае.
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