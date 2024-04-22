Районный совет столичного Кристийне одобрил кандидатуру нового старейшины

Лукк ответила на вопросы членов районного совета, и ее кандидатура была одобрена районным советом десятью голосами „за“ и двумя голосами „против“, при этом воздержавшихся от голосования не было.

Председатель районного совета Кристийне Кристо Энн Вага сказал, что Рената Лукк – это олицетворение района Кристийне, полное веры в образование и инновации. „Я верю, что она будет продолжать развивать Кристийне, и я рад, что районный совет подавляющим большинством поддержал ее кандидатуру“, – добавил Вага.

Рената Лукк (род. 1994 г.) получила степень магистра в Тартуском университете по специальности „Европейские языки и культуры“, проходила дополнительное обучение в Литве в Вильнюсском университете и в Университете Витовта Великого, является квалифицированным преподавателем, работала руководителем проектов в области внутренней безопасности, в настоящее время является советником министра иностранных дел Маргуса Цахкна. С ноября 2021 года Рената Лукк является членом партии Eesti 200, с июня 2023 года входит в правление Таллиннского округа партии Eesti 200.

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