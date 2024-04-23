Нарвских юристов отстраняют от участия в судебных процессах из-за недостаточного владения эстонским языком

„Нового постановления“ нет“

В суде нам объяснили, что дело не в том, что есть какие-то претензии конкретно к моему юристу. Но теперь изменились требования, вышло новое постановление, и юристы должны сами говорить в суде на эстонском языке. И вот на суде я осталась одна, а противоположная сторона – с присяжным адвокатом из Таллинна“, – рассказывает она.

Столкнулись с этой проблемой и другие нарвитяне. Они считают, что теперь судебные споры будут обходиться им значительно дороже. „Пригласить присяжного адвоката можно, но это совсем другой уровень цен“, – сказал один из них. „Со своим прежним юристом я давно знаком, но теперь придется довериться совершенно незнакомому человеку. Да и в целом в Нарве местных юристов, которые владели бы устным эстонским языком на таком высоком уровне, мало“, – считает другой горожанин.

Поэтому для нарвитян это новое требование к договорным представителям (то есть к юристам, представляющим в суде их интересы на основе договора) создает дополнительные сложности при участии в судебных заседаниях. Итак, что же изменилось в законе и почему больше нельзя нанимать для ведения дел местных юристов, которые хорошо разбираются в эстонском гражданском праве, но недостаточно хорошо владеют устным эстонским языком?

Известный нарвский юрист Александр Гамазин рассказал, что и его самого судьи Вируского уездного суда уже отстраняли в этом году от участия в судебных процессах в качестве договорного представителя, мотивируя это тем, что он недостаточно хорошо владеет устной эстонской речью, чтобы общаться с судом. „При этом, как ни трудно обычному человеку в это поверить, никаких „новых постановлений“ не появилось, Гражданский процессуальный кодекс в этой части не менялся с 2008 года“, – поясняет Гамазин.

„Времена изменились“