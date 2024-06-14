Новости Эстонии
14.06.2024, 10:44

Лидер движения Koos снова подал в суд на комментатора и проиграл

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Олег Иванов на заседании суда 15 апреля 2024 года
Олег Иванов на заседании суда 15 апреля 2024 года
ФОТО: личный архив

Один из лидеров движения  Koos Олег Иванов, даже находясь в России, продолжает подавать в суд на неугодных комментаторов. Денис Поляков — один из тех, кого политик хочет привлечь за клевету. История началась год назад, когда житель Таллинна прокомментировал пост в одной группе в социальной сети. Сейчас мужчина вместе с адвокатом смогли собрать доказательную базу и выиграли суд в первой инстанции. Поляков хочет предостеречь всех тех, кто продолжает слепо верить Иванову. Подробности — в RusDelfi.

«Люди стали активно писать!“

Начав разговор, Денис сразу с грустью констатирует: Олег Иванов использует любые стратегии для своего продвижения, в том числе и такую — подавать в суд на всех, кто ему перечит. «По сути все судебные иски зачастую ничтожны или вообще безумны», — отмечает Денис, начиная рассказ. Судебная история зародилась больше года назад, когда Поляков увидел в группе «Ищу совета» пост, в котором Иванова подозревали в криптовалютных мошенничествах, о чем неоднократно писали в разные СМИ. Под постом начали собирать мнения людей, которые столкнулись с одним из лидеров движения Koos Олегом Ивановым. Тогда, считает Денис, Koos нужно было серьезное продвижение, поскольку они пытались попасть в Рийгикогу. «Как это ни странно, он использовал и продолжает использовать всю нашу судебную систему и сутяжническую практику подачи в суд на всех, кто ему противоречит. Просто как рекламу самого себя», — уверен мужчина.

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