МНЕНИЕ | Ликвидировать нельзя оставить: кaкие последствия принесёт закрытие Эстонской православной церкви?

Политики, далекие от религии, могут поддерживать такую инициативу, но даже они должны задумываться о последствиях. Весьма вероятно, что радикальные действия властей приведут к серьезным проблемам для всей страны.

Известно, что по состоянию на конец октября 2018 года Русская церковь Московского патриархата объявила о прекращении евхаристического общения (то есть участия верующих одной церкви в литургиях и иных богослужениях другой) с Константинопольской церковью. Учитывая настроения прихожан, перейти в Константинопольский патриархат по сути является призывом отречься от своей веры по политическим причинам. Не стоит надеяться, что православные русские просто начнут ходить в Константинопольскую церковь. С таким же успехом можно предложить прихожанам перейти в римско-католическую церковь: самими верующими это будет восприниматься как отречение от веры.

Запрет ЭПЦ МП будет расценен священнослужителями и прихожанами как покушение на свободу вероисповедания.

Главная проблема заключается в том, что власти, однако, не добьются ожидаемого результата. Ликвидация, фактически, просто перенесет работу ЭПЦ в подполье. Верующие начнут собираться группами в других местах, проповеди перестанут быть открытыми и могут полностью исчезнуть из поля зрения эстонских властей.

Запрет ЭПЦ МП, вероятно, будет расценен священнослужителями и прихожанами как покушение на свободу вероисповедания. Такие действия могут вызвать крайнее неодобрение общественности и конфликты на мировом уровне. У Кремля же появится замечательная возможность протянуть „руку помощи“ притесняемым.

В результате такой небрежной политики, у властей останется выбор: либо бороться с остатками ЭПЦ МП как это делали в свое время коммунисты, либо полностью отказаться от влияния на закрытые приходы. Очевидно, что никакие проблемы связанные с ЭПЦ, не сравнятся с последствиями её ликвидации.

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