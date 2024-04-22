Полиция ищет пропавшую в Таллинне 12-летнюю девочку

Близкий человек девочки сообщил, что Элийзе с 19 апреля не возвращалась в свое местожительство в таллиннском районе Кесклинн и ее мобильный телефон выключен. Она может передвигаться в Юлемисте, Сикупилли, на Балтийском вокзале и в Кесклинне.

Рост Элийзе - 150 см, она среднего телосложения. У нее длинные темные волосы и карие глаза. Уходя из дома, она была одета в розовую куртку Nike, темные джинсы и черную обувь Nike.

Полиция просит всех, кто видел девочку или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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