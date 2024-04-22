Транспортный департамент: самодельные номерные знаки автомобилей, продаваемые через интернет, незаконны

Также в Департамент транспорта поступает все больше информации о том, что в интернете продаются самодельные номерные знаки уменьшенных размеров. Отсутствует на них и логотип Евросоюза, и государственная маркировка Эстонии „EST“ .

„Подобные регистрационные знаки нельзя использовать на транспортных средствах, это противоречит закону“, - заявил глава службы отдела регистрации транспортных средств Департамента транспорта Сандер Юргенсон.

„Закон о дорожном движении предусматривает, что номерные знаки, используемые в дорожном движении, могут быть изготовлены только компанией, выигравшей тендер, объявленный Департаментом транспорта. Никто другой не имеет на это права“.

По словам представителя полиции Сирле Лойго, правила дорожного движения предусматривают штраф до 800 евро за управление транспортным средством с самодельным номерным знаком. „Подобно тому, как мы ни у кого не покупаем документ, удостоверяющий личность, в интернете, тот же принцип распространяется на документы на транспортные средства и госномера. Официальный номерной знак выдает только Департамент транспорта“, - подчеркнула она.

Правильные размеры номерных знаков автомобиля можно найти здесь.

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