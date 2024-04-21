ЧП и криминал
21.04.2024, 20:50

ФОТО | В шаге от трагедии: в Таллинне автобус городского маршрута выехал с дороги на тротуар

 (10)

В воскресенье около 19 часов в столичном районе Пыхья-Таллинн на улице Сыле с автобусом городской линии произошло ДТП.

По предварительной информации, у водителя возникла неисправность в рулевой колонке, руль заклинило и произошла авария“, - сообщил порталу Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Никто в результате происшествия травмы не получил. Пострадал сам водитель и одно дерево. Водитель автобуса был трезвым.

Как сообщили порталу, речь идет о страховом случае, и дальнейшим разбирательством будет заниматься страховщик.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в FacebookTelegramInstagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (10)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии