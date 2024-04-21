21.04.2024, 20:50
ФОТО | В шаге от трагедии: в Таллинне автобус городского маршрута выехал с дороги на тротуар(10)
В воскресенье около 19 часов в столичном районе Пыхья-Таллинн на улице Сыле с автобусом городской линии произошло ДТП.
По предварительной информации, у водителя возникла неисправность в рулевой колонке, руль заклинило и произошла авария“, - сообщил порталу Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Никто в результате происшествия травмы не получил. Пострадал сам водитель и одно дерево. Водитель автобуса был трезвым.
Как сообщили порталу, речь идет о страховом случае, и дальнейшим разбирательством будет заниматься страховщик.
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