Волонтеры ищут пропавшего в Ласнамяэ мальчика

Мальчик пропал в ночь на пятницу (19.04.2024) между 00.00 и 04.00, когда ушел из дома, находящегося в микрорайоне Раадику — Кярбери - Юмера. В пятницу его не было в школе, телефон Даниила отключен.

Мальчик может использовать самокат и передвигаться на каком-либо виде транспорта, включая поезд.

Приметы Даниила: рост 150 см, светлые волосы, худощавого телосложения. На голове теплая шапочка черного или темно-синего цвета. Одет в черную или темно-синюю куртку, на ногах черные брюки и спортивная обувь.

Если кто-либо видел мальчика, волонтеры просят незамедлительно сообщить об этом по телефону 661 6776.

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