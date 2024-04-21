Волонтеры и полиция ищут пропавшего в Ласнамяэ мальчика

Мальчик пропал в ночь на пятницу (19.04.2024) между 00.00 и 04.00, когда ушел из дома, находящегося в микрорайоне Раадику — Кярбери - Юмера. В пятницу его не было в школе, телефон Даниила отключен.

Мальчик может использовать самокат и передвигаться на каком-либо виде транспорта, включая поезд.

Приметы Даниила: рост 150 см, светлые волосы, худощавого телосложения. На голове теплая шапочка черного или темно-синего цвета. Одет в черную или темно-синюю куртку, на ногах черные брюки и спортивная обувь.

Если кто-либо видел мальчика, волонтеры просят незамедлительно сообщить об этом по телефону 661 6776.

Как сообщили порталу RusDelfi в 10.40 воскресенья из полиции, правоохранители тоже занимаются поиском Даниила.

„Местонахождение ребенка остается неизвестным. В течение этих дней полиция связывалась с отцом и учителями мальчика, но никто не знает о его местонахождении. Патрулям была предоставлена информация о ребенке, а также его описание, и в настоящее время продолжаются попытки установить его местонахождение“, - сообщила полиция.

Всех, кто видел мальчика или обладает информацией о том, где он может находиться, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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