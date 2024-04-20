20.04.2024, 14:07
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Большой финал! В долгожданном финале эстоно-латвийской лиги „Калев/Крамо“ сыграет с украинским топ-клубом
Матч начнется в 19:30.
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ в погоне за второй победой в эстоно-латвийской баскетбольной лиги Paf в истории клуба, сыграет с действующим чемпионом лиги украинским „Прометеем“. Матч состоится в „Унибет Арене“ и начнется в 19:30.
Единственная команда, которая все еще стоит на пути эстонского топ-клуба, — украинский топ-клуб „Прометей“, который, как и в прошлом году находится в хорошей форме. Тогда „Прометей“, выступающий в эстоно-латвийской лиге на правах гостя, обыграл в финале рижский ВЭФ. „Калев/Крамо“, разбитый поездкой в еврокубке, уступил ВЭФу в полуфинале.