Баскетбол
20.04.2024, 14:07

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Большой финал! В долгожданном финале эстоно-латвийской лиги „Калев/Крамо“ сыграет с украинским топ-клубом

 
Матч начнется в 19:30.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сегодня баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ в погоне за второй победой в эстоно-латвийской баскетбольной лиги Paf в истории клуба, сыграет с действующим чемпионом лиги украинским „Прометеем“. Матч состоится в „Унибет Арене“ и начнется в 19:30.

Единственная команда, которая все еще стоит на пути эстонского топ-клуба, — украинский топ-клуб „Прометей“, который, как и в прошлом году находится в хорошей форме. Тогда „Прометей“, выступающий в эстоно-латвийской лиге на правах гостя, обыграл в финале рижский ВЭФ. „Калев/Крамо“, разбитый поездкой в еврокубке, уступил ВЭФу в полуфинале.

Фаворитом предстоящего матча является „Прометей“. Что вполне логично, ведь украинский топ-клуб имеют бюджет в 6-8 миллионов евро и дошел до полуфинала еврокубка в прошлом году и четвертьфинала в этом. К тому же последние несколько недель обе команды выступали по-разному: „Калев/Крамо“ выступал неровно, а „Прометей“ не испытывал особых трудностей.

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