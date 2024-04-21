Какая стратегия нужна Западу в отношении режима Лукашенко

На протяжении нескольких десятилетий у Запада не было эффективной стратегии в отношении Беларуси - с каждым годом росла зависимость страны от Москвы и не было рычагов влияния на принятие стратегических решений в Минске. Война с Украиной еще больше снизила интерес к РБ, которую все чаще рассматривают как сателлит Кремля. Могут ли США и ЕС разработать новую стратегию и как должна измениться санкционная политика? Об этом говорили эксперты во время дискуссии, организованной "Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии".

Какие санкции и на каких условиях можно отменить

Политический аналитик Артем Шрайбман считает, что главной целью новой стратегии Запада должна быть демократическая Беларусь без доминирования над ней Москвы в военной и политической сферах.

"Такая амбициозная цель будет иметь ощутимые и долгосрочные преимущества для ландшафта европейской безопасности на фоне перспективы затяжной войны в Украине, - считает эксперт. - Запад должен расширить поддержку продемократического общества, которое показало свой потенциал во время протестов в 2020 году". А чтобы стимулировать будущую политическую модернизацию страны, нужно установить связи между белорусскими демсилами и демократическим миром, назначить специального представителя по Беларуси в Брюсселе.

Кроме того, по мнению аналитика, следует пересмотреть санкционную политику - ограничения должны быть более гибким инструментом, который можно либо ужесточать, чтобы не допускать их обхода, либо быстро ослаблять в том случае, если нынешнее или последующее правительство в Минске будет проявлять готовность идти на более серьезные уступки ради восстановления отношений с Западом. "Если санкции можно обойти, в том числе с помощью третьих стран, они не играют никакой роли и превращаются просто в бюрократическую процедуру", - уточняет эксперт.