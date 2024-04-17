Главный тренер „Левадии“ испанец Торрес: в Испании эстонский клуб мог бы играть в третьем дивизионе
Главный тренер таллинского клуба „Левадия“ Курро Торрес проводит в Эстонии уже второй сезон. В недавнем интервью испанскому порталу Diario AS он рассказал о том, что особенного в местных жителях и футболистах, а также о том, как бы смотрелась таллиннская команда на фоне испанских клубов.
Курро Торрес возглавил „Левадию“ в конце 2022 года и уже второй сезон руководит командой. Он также работал тренером в дублирующей команде „Валенсии“. В качестве игрока он много лет играл за „Валенсию“, в составе которой ему удалось выиграть местные трофеи, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
47-летний Курро Торрес рассказал журналисту испанского портала о своем первом знакомстве с Эстонией и клубом. „Однажды мне позвонили и рассказали об этой возможности. Сначала я был немного удивлен. Эстония? Я путешествовал по всему миру, но никогда не был там. Я сказал, что без проблем поеду туда, но это будет зависеть от спортивного проекта. Когда ты приезжаешь в новое место, то тебе все незнакомо. Я решил попутешествовать перед подписанием контракта, чтобы увидеть немного город, который очень красив, и получить представление о том, каким может быть клуб“, — описал он.
„Они первым делом сказали, что хотят заключить контракт на два года, хотят сделать ставку на проект и не хотят подписывать только на один год. Это был жест доверия, и все, о чем мы говорили в первый день, постепенно осуществилось“.
Во время интервью тренер неоднократно подчеркивает, что с Эстонией и „Левадией“ его связывает двухлетний контракт и твердый проект и цель - стать чемпионом Эстонии в этом году. Он никуда не собирается уезжать, потому что наслаждается своей нынешней работой. Единственный клуб, который может отправить Курро Торреса в аэропорт, — „Валенсия“.
“Мы должны в этом году стать чемпионами, но главная задача заключается в том, чтобы расти как клуб: улучшать аспекты академии и быть конкурентоспособными, когда мы отправимся в еврокубки, а это проблема, с которой сталкиваются все эстонские команды. Мы должны повысить уровень требований внутреннего чемпионата и менталитет команд, чтобы играть в еврокубках.
В клубе с самого первого дня знали, что если „Валенсия“ позвонит и предложит мне любую должность, то никаких обсуждений не будет. Они знают, что это мой дом, и я хотел бы снова там работать. Однако я хотел бы подчеркнуть, что мне здесь очень хорошо. Если мы сможем добиться своей цели и клуб захочет этого, то мы продолжим совместную работу“, — сказал он.
„Левадия“ в настоящее время занимает первое место в Премиум лиге. В семи матчах забили в общей сложности 25 голов и лишь дважды позволили сопернику забить. Журналист также спросил, как бы „Левадия“ смотрелась на фоне испанских команд? „Для начала, я думаю, мы бы играли в третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Испании (Primera RFEF — ред.)“, — сказал Торрес.
Журналист также поинтересовался жизнью и футболом в Эстонии. „Это точно не главный их вид спорта. Конечно, я не знаю, какой их главный вид спорта. Может быть, какой-то зимний вид, — описал он. — Погодные условия бросают нам серьезный вызов. Поскольку одна из наших целей — укрепить связь с болельщиками, привлечь зрителей, но это непросто сделать из-за холода“.
Такой климат влияет и на игроков. „Эстонский футболист отличается в культурном плане: он более холодный, серьезный. Они очень уважительны и не ввязываются в неприятности. В первый день, когда мы, теплокровные, приехали, это был небольшой культурный шок. Но со временем мы приспособились друг к другу. У каждого на лице улыбка, и мы много смеемся вместе“, — рассказывает Курро Торрес.
По словам Курро Торреса, жизнь в Эстонии принесла много приятных сюрпризов. „Это как два города в одном — один зимой, другой летом. Здесь много торговых центров, очень уважительная культура. Здесь можно оставить телефон на столе, и никто его не заберет. Или, если вы не хотите брать такси, вы можете взять машину на улице и поехать куда-нибудь самостоятельно, так как ключи лежат внутри. Это совершенно другой менталитет“, — похвалил испанский тренер.
Курро Торрес также поделился мнением о том, что могло бы повысить уровень эстонского чемпионата.
„Следует пересмотреть лимит на легионеров. Я понимаю, что они делают это для развития местных игроков, но мне кажется, что хороший уровень легионеров также позволил бы повысить уровень востребованности местных игроков. Еще один момент, который меня поразил, — это отсутствие возрастных ограничений в резервных командах, то есть если я отстранил 35-летнего игрока, он может без проблем сыграть за резервную команду. Даже те, кто отстранены от работы с основной командой, могут играть за дубль“, — сказал Торрес.
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