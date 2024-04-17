Войска РФ нанесли ракетный удар по Чернигову. Погибли 10 человек

В результате ракетного удара есть погибшие и раненые, написал Чаус в своем телеграм-канале. По словам главы региона, по центру Чернигова войска РФ выпустили три ракеты.

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако, в свою очередь написал о «прилете» по объекту социальной инфраструктуры, в результате которого есть пострадавшие.

И.о. мэра Чернигова сообщил о пяти погибших мирных жителях. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по последним данным, погибли 10 человек, 20 человек получили ранения. По его словам, число погибших может увеличиться.

Командование Воздушных сил ВСУ утром 17 апреля сообщало о ракетах над Черниговской областью и о воздушной тревоге в Киеве.

Войска РФ ежедневно атакуют территорию Украины дронами и ракетами. Последние несколько недель, как писали западные СМИ, российские военные бьют по объектам энергетической инфраструктуры, используя новую тактику — удары стали более точными и концентрированными. Также отмечалось, что войска РФ атакуют энергетические объекты в менее защищенных регионах.

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