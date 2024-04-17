СМИ: В Джанкое на севере Крыма горит военный аэродром

По сообщениям СМИ, в Джанкое на севере аннексированного Россией Крыма горит военный аэродром. Масштабному пожару предшествовали взрывы в ночь на среду, 17 апреля, сообщает издание Astra и местные Telegram-каналы.

„Украинская правда“ со ссылкой на местных жителей пишет, что взрывы прогремели еще до объявления воздушной тревоги. О предполагаемых причинах и последствиях пожара не сообщается. Официальной информации в связи с инцидентом нет.

„РБК-Украина“: Джанкой - логистический центр и военная база ВС РФ

В Джанкое расположен действующий аэродром РФ. На нем дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи, пишет „Радио Свобода“.

В свою очередь „РБК-Украина“ указывает, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины россияне превратили аэродром в логистический центр и военную базу. В частности, в апреле партизаны нашли в Джанкое российский военный склад близ гражданской инфраструктуры. В городе также установлен мощный узел системы ПВО, пишет украинское издание.

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