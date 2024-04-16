ФОТО Социал-демократы определились с кандидатурой нового министра регионального развития(17)
Социал-демократическая партия выдвинула бывшего министра культуры Пирет Хартман кандидатом на пост министра по регионального развития.
По словам председателя партии Лаури Ляэнеметса, Пирет Хартман уже проявила себя как решительный министр и открытый к сотрудничеству член правительства. Ляэнеметс отметил, что родившаяся в Ида-Вирумаа Хартман очень хорошо знает региональные проблемы Эстонии.
Он также подчеркнул наличие у Пирет Хартман нескольких высших образований в сфере сельского хозяйства и большой управленческий и политический опыт.
“Я благодарю Мадиса Калласа за успешно проделанную работу. Последнее знаковое достижение Мадиса – достигнутое в правительстве на прошлой неделе соглашение по более справедливому финансированию местных самоуправлений. Пирет Хартман, безусловно, отлично подходит для дальнейшей реализации важной для социал-демократов политики в региональной сфере и области сельского хозяйства“, – сказал Ляэнеметс.
По словам Пирет Хартман, борьба с несправедливостью всегда имела для нее большое значение.
“Как кандидат на пост министра регионального развития могу сказать, что для меня предложение занять этот пост – большая честь. Я всегда выступала против несправедливости. В Эстонии есть региональное неравенство, однако хорошо оплачиваемые рабочие места, прибыльное предпринимательство и хорошее транспортное сообщение помогают его уменьшить. Поддерживаю доведение до конца запущенной Мадисом Калласом так называемой программы „Робин Гуд“ и считаю нужным активно продолжать реформу сферы общественного транспорта“, – сказала Пирет Хартман.
По ее словам, в сфере сельского хозяйства ее приоритетом станет подготовка нового финансового периода, чтобы у эстонских аграриев в Евросоюзе были справедливые условия работы.
Сейчас Пирет Хартман возглавляет в Министерстве финансов отдел стратегии. В прошлом правительстве она занимала пост министра культуры, до этого работала вице-канцлером Министерства культуры. В Социал-демократической партии Хартман была исполнительным руководителем и координатором кампаний.
Прежний министр регионального развития Мадис Каллас сообщил сегодня, что покидает свою должность. Президент Эстонии сегодня же принял отставку Мадиса Калласа.
Каллас объяснил свое решение тем, что поставленные им при вступлении в должность цели так и не были достигнуты в полном объеме.
„Принимая пост министра, я был полон желания бороться за сельскую жизнь Эстонии и уменьшить региональное неравенство. Когда я вступил в должность и пообщался с земледельцами, производителями продуктов питания и людьми в сельской местности, я еще больше понял, насколько важно сейчас сделать так, чтобы жизнь в сельской местности не вымерла окончательно, - прокомментировал министр регионального развития Каллас. - Я почувствовал эту ответственность, когда приехал с Сааремаа, и сегодня, оглядываясь на прошедший год, чувствую, что цели, которые были поставлены при моем вступлении в должность, не были выполнены в полной мере“. По словам Калласа, последний месяц принес прорыв во многих важных вопросах, но аграрная и региональная политика должна проводиться последовательно и наравне со всеми другими важными вопросами.
Далее Мадис Каллас продолжит работу в Рийгикогу. Должность министра регионального развития Каллас занимал с 17 апреля 2023 года по 16 апреля 2024 года.
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