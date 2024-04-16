ФОТО Социал-демократы определились с кандидатурой нового министра регионального развития

„Принимая пост министра, я был полон желания бороться за сельскую жизнь Эстонии и уменьшить региональное неравенство. Когда я вступил в должность и пообщался с земледельцами, производителями продуктов питания и людьми в сельской местности, я еще больше понял, насколько важно сейчас сделать так, чтобы жизнь в сельской местности не вымерла окончательно, - прокомментировал министр регионального развития Каллас. - Я почувствовал эту ответственность, когда приехал с Сааремаа, и сегодня, оглядываясь на прошедший год, чувствую, что цели, которые были поставлены при моем вступлении в должность, не были выполнены в полной мере“. По словам Калласа, последний месяц принес прорыв во многих важных вопросах, но аграрная и региональная политика должна проводиться последовательно и наравне со всеми другими важными вопросами.