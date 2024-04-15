ВИДЕО | Городские СМИ закрываются. Новая столичная власть рассказала, каких перемен нам ждать

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Осиновский сообщил, что в ближайшие несколько месяцев городская власть будет работать над тем, чтобы начать реализацию запланированных реформ. Также новое руководство уже провело первое заседание, на котором, помимо вопросов организации работы, был принят ряд решений. Первое решение касается городских медиа: не позднее 31 мая деятельность городских СМИ, то есть общегородских газет, интернет-изданий и телепередач, прекратится.

„Очевидно, что это процесс, который должен подготовить директор по связям с общественностью. Он включает в себя различные договоры, по которым необходимо достичь договоренности. Делать это нужно спокойно, вдумчиво и вежливо по отношению к людям. Это будет сделано не позднее 31 мая, и отдельные городские СМИ в нынешнем виде прекратят свое существование. Благодаря этому удастся сэкономить несколько миллионов евро денег налогоплательщиков в год“, - сказал Осиновский.

„Второе решение касается целевого учреждения Tallinna Hambakliinik, из которого были отозваны все предыдущие члены совета. Третье решение, состоящее из нескольких частей, касается остальных членов совета других городских учреждений, откуда будет отозвано значительное количество членов совета, назначенных предыдущим правительством города. Отозванные люди связаны преимущественно с Центристской партией“.

Обсуждение более обыденных тем, например, касающихся детальных планировок и иных коммунальных вопросов, начнется на следующей неделе.

Пере сообщил в свою очередь, что работающие в горуправе люди хорошо его приняли: „Мы приступили к работе и сделали то, что только что сказал мэр. Я буду выступать за то, чтобы Таллинн стал одной из самых дружелюбных к семье столиц в Европе. Я уже отправил первое письмо относительно того, каким образом можно улучшить уборку снега. Завтра я встречусь с главой Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, с которым мы начнем обсуждать эти вопросы“.