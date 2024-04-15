Полиция просит помощи в поисках 14-летней Александры. Девочка пропала в Нарве в воскресенье

Родители девочки сообщили сегодня в полицию, что Александра ушла их дома вчера днем ​​около 14 часов. В полночь девочка связалась с родителем по СМС и пообещала приехать домой, но до сих пор не вернулась. Девочка сегодня также не пришла в школу. Александра не отвечает на телефонные звонки, и родители не знают, где находится их ребенок.