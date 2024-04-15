ЧП и криминал
15.04.2024, 12:14

Полиция просит помощи в поисках 14-летней Александры. Девочка пропала в Нарве в воскресенье

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Пропавшая Александра
Пропавшая Александра
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 14-летней девочки, которая в воскресенье вышла из дома на улице Козе в Нарве и до сих пор туда не вернулась.

Родители девочки сообщили сегодня в полицию, что Александра ушла их дома вчера днем ​​около 14 часов. В полночь девочка связалась с родителем по СМС и пообещала приехать домой, но до сих пор не вернулась. Девочка сегодня также не пришла в школу. Александра не отвечает на телефонные звонки, и родители не знают, где находится их ребенок.

Полиция проверяет возможные места и адреса, где может находиться девочка.

Полиция просит помощи всех, кто где-то видел девочку на фото или знает ее местонахождение, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

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