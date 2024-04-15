Полиция просит помощи в поисках 14-летней Александры. Девочка пропала в Нарве в воскресенье(2)
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 14-летней девочки, которая в воскресенье вышла из дома на улице Козе в Нарве и до сих пор туда не вернулась.
Родители девочки сообщили сегодня в полицию, что Александра ушла их дома вчера днем около 14 часов. В полночь девочка связалась с родителем по СМС и пообещала приехать домой, но до сих пор не вернулась. Девочка сегодня также не пришла в школу. Александра не отвечает на телефонные звонки, и родители не знают, где находится их ребенок.
Полиция проверяет возможные места и адреса, где может находиться девочка.
Полиция просит помощи всех, кто где-то видел девочку на фото или знает ее местонахождение, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.
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