Глава предприятия по переработке металлолома: Цена на медь сильно выросла и продолжит повышаться

„Оптимизм пробуждается и в отношении других промышленных цветных металлов. Будем надеяться, что на этот раз это не „ложная тревога“. В 2022 году Goldman Sachs прогнозировал, что в 2023 году цены на медь останутся на уровне 13 000 долларов за тонну, но в реальности все вышло наоборот, и цена упала до 7 150 долларов за тонну. К счастью, после этого минимума цена на медь неуклонно росла. Последняя оценка рынка меди, проведенная Goldman Sachs, показывает, что из-за значительного дефицита предложения с 2028 года цена вырастет до 9 900 долларов за тонну, что заставит искать новые технологии производства меди, ориентированные на выдавливание металла из низкосортной руды. Но даже если с помощью новых методов переработки и будет найден дополнительный миллион тонн меди, по мнению Goldman Sachs, этого окажется недостаточно, чтобы покрыть дефицит в целых пять миллионов тонн, который возникнет в 2030 году. Это мнение поддерживает и Morgan Stanley, по оценке которого, дефицит меди является одним из самых значительных в международной торговле. ING, финансовое учреждение с глобальным охватом, также прогнозирует, что бум на рынке меди только начинается, а, помимо прочего, рост цен на медь будет поддерживаться сокращением мировой добычи“, - отмечает Колламаа.