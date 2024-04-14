ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (781-й день) | Зеленский: у мира есть все необходимое, чтобы остановить любые ракеты и „Шахеды“

Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Луганске. По его данным, пострадали девять человек — семь рабочих и двое жителей расположенных рядом домов.

„Украинские пилоты прекрасно проделали работу и вернулись на базу“, — говорится в сообщении.

Командующий Воздушные силами ВСУ Николай Олещук утверждает, что 13 апреля украинские войска нанесли „результативный удар“ по пункту управления группировки „Центр“ войск РФ в Луганской области.

По его данным, пострадали 20 человек, из них 12 остаются в тяжелом состоянии, остальные переведены на стационарное лечение.

„Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице“, — заявил он.

Число погибших в результате обстрела со стороны ВСУ жилого сектора в оккупированном Токмаке выросло до 16 человек, сообщил „губернатор“ аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий.

Назначенные Россией „власти“ Запорожской области сообщили, что число погибших в Токмаке в результате удара ВСУ увеличилось до 16 человек

Кроме того, по данным военного ведомства, десять украинских дронов перехвачено и уничтожено над территорией Краснодарского края.

Минобороны России сообщило, что утром 14 апреля средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинских дронов над Черным морем и Краснодарским краем

Российские войска также запустили четыре управляемые ракеты С-300/С-400 из оккупированной части Донецкой области. О последствиях атаки в сообщении Воздушных сил ВСУ ничего не говорится.

Все беспилотники, по данным украинских сил, были сбиты над Харьковской областью.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 14 апреля российские войска запустили по Украине 10 дронов-камикадзе „Шахед“.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военное руководство поручило своим войскам захватить город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая.

По словам Сырского, российская армия „сосредотачивает усилия“ для прорыва украинской обороны западнее Бахмута, выхода на канал Северский Донец — Донбасс, захвата населенного пункта Часов Яр и создании условий „для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации“.

„Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, которые буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага. <…> Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая“, — заявил Сырский.

Зеленский: у мира есть все необходимое, чтобы остановить любые ракеты и „Шахеды“

Президент Украины Владимир Зеленский утром 14 апреля опубликовал пост, в котором написал, что у мира есть все, „чтобы остановить любые ракеты, „шахеды“ и другие средства террора“.

„Мир нуждается только в решениях, которые могут вернуть настоящую, надежную безопасность. Украина может остановить российский террор, может обезопасить свою жизнь, жизнь всей Европы и других регионов мира от расползания зла. Именно для этого мы нуждаемся в поддержке наших партнеров, и каждый день задержек с помощью — это новые разрушенные дома, это новые уничтоженные жизни“, — заявил президент Украины.

В результате обстрела поселка в Донецкой области погиб один человек

Глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин сообщил, что российские войска днем 14 апреля ударили авиабомбой по поселку Очеретино.

По его словам, удар пришелся по пятиэтажному дому. Филашкин рассказал, что погибла 67-летняя женщина, ее тело достали из-под завалов дома. Еще два человека получили ранения, их госпитализировали.