ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (781-й день) | Зеленский: у мира есть все необходимое, чтобы остановить любые ракеты и „Шахеды“
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
ВСУ: над Харьковской областью уничтожены 10 российских беспилотников
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 14 апреля российские войска запустили по Украине 10 дронов-камикадзе „Шахед“.
Все беспилотники, по данным украинских сил, были сбиты над Харьковской областью.
Российские войска также запустили четыре управляемые ракеты С-300/С-400 из оккупированной части Донецкой области. О последствиях атаки в сообщении Воздушных сил ВСУ ничего не говорится.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинских дронов над Черным морем и Краснодарским краем
Минобороны России сообщило, что утром 14 апреля средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря.
Кроме того, по данным военного ведомства, десять украинских дронов перехвачено и уничтожено над территорией Краснодарского края.
О последствиях атак не сообщается.
Назначенные Россией „власти“ Запорожской области сообщили, что число погибших в Токмаке в результате удара ВСУ увеличилось до 16 человек
Число погибших в результате обстрела со стороны ВСУ жилого сектора в оккупированном Токмаке выросло до 16 человек, сообщил „губернатор“ аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий.
„Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице“, — заявил он.
По его данным, пострадали 20 человек, из них 12 остаются в тяжелом состоянии, остальные переведены на стационарное лечение.
Об обстреле Токмака Балицкий сообщил вечером 12 апреля.
Командующий Воздушные силами ВСУ Николай Олещук утверждает, что 13 апреля украинские войска нанесли „результативный удар“ по пункту управления группировки „Центр“ войск РФ в Луганской области.
„Украинские пилоты прекрасно проделали работу и вернулись на базу“, — говорится в сообщении.
Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Луганске. По его данным, пострадали девять человек — семь рабочих и двое жителей расположенных рядом домов.
Главком ВСУ: российские войска получили приказ захватить Часов Яр до 9 мая
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военное руководство поручило своим войскам захватить город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая.
По словам Сырского, российская армия „сосредотачивает усилия“ для прорыва украинской обороны западнее Бахмута, выхода на канал Северский Донец — Донбасс, захвата населенного пункта Часов Яр и создании условий „для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации“.
„Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, которые буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага. <…> Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая“, — заявил Сырский.
Зеленский: у мира есть все необходимое, чтобы остановить любые ракеты и „Шахеды“
Президент Украины Владимир Зеленский утром 14 апреля опубликовал пост, в котором написал, что у мира есть все, „чтобы остановить любые ракеты, „шахеды“ и другие средства террора“.
„Мир нуждается только в решениях, которые могут вернуть настоящую, надежную безопасность. Украина может остановить российский террор, может обезопасить свою жизнь, жизнь всей Европы и других регионов мира от расползания зла. Именно для этого мы нуждаемся в поддержке наших партнеров, и каждый день задержек с помощью — это новые разрушенные дома, это новые уничтоженные жизни“, — заявил президент Украины.
В результате обстрела поселка в Донецкой области погиб один человек
Глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин сообщил, что российские войска днем 14 апреля ударили авиабомбой по поселку Очеретино.
По его словам, удар пришелся по пятиэтажному дому. Филашкин рассказал, что погибла 67-летняя женщина, ее тело достали из-под завалов дома. Еще два человека получили ранения, их госпитализировали.
Число пострадавших в результате удара по Никополю увеличилось до трех человек, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. Пострадали трое мужчин — 47, 57 и 64 лет. У них множественные осколочные ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По словам Лысака, российские войска атаковали Никополь с помощью беспилотника.
Попытки ракетных ударов по Одессе и Днепру
Россия в последние два часа попыталась нанести ракетные удары по Одессе и Днепру. Украинские военные рапортуют, что две ракеты, летевшие на Одессу, были сбиты; надежной информации о ракете на Днепр пока нет.
В последние несколько минут украинские мониторинговые каналы сообщили о ракете, летящей на Днепр, и сразу вслед за этим — о взрыве, который слышали в предместьях Днепра. Была ли ракета сбита или же попала в цель, пока не известно.
До этого, около четырех часов по местному времени, Воздушные силы Украины выпустили предупреждение об угрозе ракетного удара для Одессы.
Некоторое время спустя Силы обороны юга Украины объявили, что две крылатые ракеты воздушного базирования Х-59 были сбиты над морем.
Зеленский осудил иранский удар по Израилю
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым заявлением по поводу иранского нападения на Израиль. Ранее Зеленский написал в своих социальных сетях, что у мира есть все средства для того, чтобы бороться с ударами ракет и дронов, однако теперь он более четко заявил, что Киев осуждает действия Тегерана.
„Украина осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов „шахед“ и ракет. Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны России, применяющей те же дроны „шахед“ и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов“, — написал Зеленский в соцсети Х.
Президент отметил, что действия Ирана, так же, как и действия России в Украине, представляют угрозу региону и всему миру, и призвал ответить на „очевидное сотрудничество двух режимов в распространении террора“.
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