14.04.2024, 12:21
ГАЛЕРЕЯ | И дождь не помеха! На Центральном рынке в Таллинне проходит ретро-ярмарка(1)
ФОТО: Марина Бегункова
Сегодня, 14 апреля, с 10:00 до 15:00 на Таллиннском центральном рынке проходит выставка-ярмарка вещей в стиле ретро.
Гостям предлагается открыть для себя красочные прилавки, где можно найти уникальные сокровища: от классических виниловых пластинок, книг и старинных игрушек до одежды, украшений и элементов дизайна интерьера.
Ретро-ярмарка - прекрасный способ вернуться во времена, когда винтаж был в новинку, а ретро-музыка звучала на каждом углу.
Смотрите галерею!
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