ПРЯМОЙ ЭФИР и ФОТО | Кандидат в мэры Евгений Осиновский в первом туре голосования не набрал необходимого количества голосов. Заседание продолжается

Мэра избирают тайным голосованием. Руководитель заседания объявила перерыв, но перерыв был продлен. Кандидат в мэры Евгений Осиновский в первом туре голосования не набрал необходимого количества голосов.

На заседании также присутствует бывший мэр Михаил Кылварт (Центристская партия). Delfi спросил у него, что происходит. „Вы должны спросить у коалиции, это их голоса“, - ответил он.

Политики из коалиционных партий с журналистами общатся не пожелали.

Вотум недоверия

26 марта состоялось внеочередное заседание Таллиннского городского собрания, где 41 голосом „за“ (из 43 присутствующих) был вынесен вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту.

Недавно окружной суд признал Центристскую партию виновной в торговле влиянием по делу о Porto Franco, из-за этого партия должна выплатить штраф в размере одного миллиона евро. Решение и стало причиной недовольства оппозиции.

„Основной акцент в вотуме недоверия сделан на последнем решении окружного суда. На самом деле, если прочитать это решение внимательно, то почти на всех страницах есть прямая ссылка на деятельность Михаила Кылварта для ускорения процесса Porto Franco“, - скзазал Delfi председатель фракции Isamaa в Таллиннском горсобрании Карл Сандер Касе.

Руководитель Таллиннского округа Социал-демократической партии Мадле Липпус отметила, что коррупция является красной линией для социал-демократов и правящей коалиции с Центристской партией во главе с Кылвартом нужно положить конец.

Договоренность есть

„Принципиальное соглашение есть. И текст коалиционного соглашения, и распределение мест. Переговоры завершились“, - рассказал журналистам Евгений Осиновский.

Осиновский пояснил, что коалиционное соглашение включает не единый ответ четырех альянсов (Партии реформ, Isamaa, соцдемов и Eesti 200) на этот вопрос, а собственную позицию каждой партии.

Кому что?

На пост мэра Таллинна от Социал-демократической партии выдвинут Евгений Осиновский.