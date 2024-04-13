ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (780-й день) | Берлин поставит Киеву еще одну дополнительную систему Patriot и ракеты для ПВО
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Минобороны РФ сообщает об очередных воздушных атаках на Белгородскую область
По данным военного ведомства, утром 13 апреля около 09:00 и 10:30 дежурные средства ПВО сбили над регионом два украинских беспилотника самолетного типа.
Приграничная Белгородская область регулярно находится под обстрелами с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В марте 2024 года на фоне президентских выборов в РФ интенсивность обстрелов значительно выросла.
Белгород за прошедшие сутки атаковали три украинских беспилотника самолетного типа, говорится в сводке губернатора региона. Один из дронов был сбит системой ПВО на подлете к Белгороду, второй посажен с помощью средств радиоэлектронной борьбы на окраине города. Там загорелась сухая трава, ее быстро потушили. Третий беспилотник врезался в административное здание, в результате пострадали три человека. По данным местных СМИ, атакованное здание принадлежит «Газпрому».
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о существенном обострении обстановки на Восточном фронте.
Он связал активизацию наступательных действий российской армии с проведением выборов президента РФ.
„Враг активно атакует наши позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП, — пишет Сырский в своем телеграм-канале. — Этому способствует теплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности. Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха“.
Главком сообщил, что по результатам его работы на Восточном фронте были приняты решения об усилении наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти областей Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской. Об этом сообщает медиацентр ВСУ.
В общей сложности были атакованы 123 населенных пункта и 135 объектов инфраструктуры. Российская армия применяла минометы, артиллерию, танки, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные системы, беспилотники и тактическую авиацию.
Ровно два года назад, 13 апреля 2022 года, затонул крейсер „Москва“ — флагман Черноморского флота РФ
По данным ВСУ, крейсер подбили противокорабельной ракетой „Нептун“. „Это было первое боевое применение отечественной ракеты, которое сразу стало историческим. Продолжаем творить историю украинских военных побед!“ — говорится в сегодняшнем заявлении Минобороны Украины.
В российском военном ведомстве утверждали, что на борту крейсера произошел пожар, ставший причиной детонации боеприпасов и последующего затопления.
В метрополитене Киева на бывшей станции „Площадь Льва Толстого“ установили первую надпись с новым названием „Площадь украинских героев“
Станцию переименовали в рамках кампании по дерусификации топонимов в мае 2023 года. Шрифт для нового названия придумал дизайнер Богдан Гдаль, буквы создали в мастерской „Литейный двор“.
Название станции „Площадь украинских героев“ — самое длинное среди других в киевском метро. Одна надпись состоит из 26 символов. Всего на станции смонтируют четыре таких надписи.
Российские войска обстреляли гражданский автомобиль в Черниговской области
За рулем находился житель Новгорода-Северского, который вез продукты в приграничные села. Мужчина 1990 года рождения получил смертельные ранения.
Один человек пострадал в результате атаки украинских дронов в Белгородской области
По словам губернатора, днем 13 апреля два дрона-камикадзе атаковали трактор и КамАЗ в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский.
Водитель трактора получил осколочное ранение плеча. Его госпитализировали.
ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу Луганска, где в скором времени планировалось запустить производство. Об этом заявил глава аннексированной ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, вследствие удара повреждены жилые дома.
Ранения получили трое местных жителей, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Украинские телеграм-каналы писали, что целью атаки была воинская часть и скопление российской военной техники около завода.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад еще долго будет вооружать Украину
«Я всегда говорил, что Россия не должна выиграть эту войну. И быстро стало ясно, что это не будет короткая война. Нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы», — сказал он в интервью TAZ.
При этом Шольц отметил, что сейчас никто не сможет ответить на вопрос, когда закончится война.
Немецкий канцлер не исключил в будущем своего диалога с президентом РФ, но уточнил, что это произойдет, «если Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска».
У украинцев на руках могут быть от одного до пяти миллионов единиц оружия, а также неопределенное количество гранат, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По его словам, сейчас почти все оружие, выданное гражданам, является учтенным. Однако на руках у граждан есть неопределенное количество трофейного оружия.
„Но мы сознательно понимаем, что оно должно быть на руках у граждан, потому что идет война. Две недели назад в первом чтении принят закон, которым определяется, что мы будем делать с трофейным оружием. После того, как во втором чтении этот закон будет проголосован, каждый гражданин, имеющий это оружие, должен принести его в полицию и зарегистрировать“, — сказал Клименко.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом
По итогам переговоров стороны договорились, что Берлин поставит Киеву еще одну дополнительную систему Patriot и ракеты для ПВО, на нехватку которых жалуются ВСУ.
«Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время. Призываю всех других лидеров государств-партнеров последовать этому примеру», — написал Зеленский в телеграме.
Девять человек пострадали в результате ракетного удара ВСУ по машиностроительному заводу в Луганске, заявил назначенный Россией глава аннексированной ЛНР Леонид Пасечник.
Среди пострадавших — семеро сотрудников завода и двое жителей близлежащих домов.
«Сотрудники администрации города оценивают ущерб, причиненный луганчанам в результате обстрела. Всем будет оказана необходимая помощь. Ситуацию держу на личном контроле», — пишет Пасечник в телеграме.
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