ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (780-й день) | Берлин поставит Киеву еще одну дополнительную систему Patriot и ракеты для ПВО

Главком сообщил, что по результатам его работы на Восточном фронте были приняты решения об усилении наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО.

„Враг активно атакует наши позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП, — пишет Сырский в своем телеграм-канале. — Этому способствует теплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности. Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха“.

Белгород за прошедшие сутки атаковали три украинских беспилотника самолетного типа, говорится в сводке губернатора региона. Один из дронов был сбит системой ПВО на подлете к Белгороду, второй посажен с помощью средств радиоэлектронной борьбы на окраине города. Там загорелась сухая трава, ее быстро потушили. Третий беспилотник врезался в административное здание, в результате пострадали три человека. По данным местных СМИ, атакованное здание принадлежит «Газпрому».

Приграничная Белгородская область регулярно находится под обстре лами с н ачала полномасштабного вторжения России в Украину. В марте 2024 года на фоне президентских выборов в РФ интенсивность обстрелов значительно выросла.

По данным военного ведомства, утром 13 апреля около 09:00 и 1 0:30 деж урные средства ПВО сбили над регионом два украинских беспилотника самол етн ого т ипа.

ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу Луганска , где в скором времени планировалось запустить производство. Об этом заявил глава аннексированной ЛНР Леонид Пасечник.

По словам губернатора, днем 13 апреля два дрона-камикадзе атаковали трактор и КамАЗ в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский.

Один человек пострадал в результате атаки украинских дронов в Белгородской области

За рулем находился житель Новгорода-Северского, который вез продукты в приграничные села. Мужчина 1990 года рождения получил смертельные ранения.

Название станции „Площадь украинских героев“ — самое длинное среди других в киевском метро. Одна надпись состоит из 26 символов. Всего на станции смонтируют четыре таких надписи.

Станцию переименовали в рамках кампании по дерусификации топонимов в мае 2023 года. Шрифт для нового названия придумал дизайнер Богдан Гдаль, буквы создали в мастерской „Литейный двор“.

В российском военном ведомстве утверждали, что на борту крейсера произошел пожар, ставший причиной детонации боеприпасов и последующего затопления.

Ровно два года назад, 13 апреля 2022 года, затонул крейсер „Москва“ — флагман Черноморского флота РФ

В общей сложности были атакованы 123 населенных пункта и 135 объектов инфраструктуры. Российская армия применяла минометы, артиллерию, танки, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные системы, беспилотники и тактическую авиацию.

По его словам, вследствие удара повреждены жилые дома.

Ранения получили трое местных жителей, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Украинские телеграм-каналы писали, что целью атаки была воинская часть и скопление российской военной техники около завода.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад еще долго будет вооружать Украину

«Я всегда говорил, что Россия не должна выиграть эту войну. И быстро стало ясно, что это не будет короткая война. Нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы», — сказал он в интервью TAZ.

При этом Шольц отметил, что сейчас никто не сможет ответить на вопрос, когда закончится война.

Немецкий канцлер не исключил в будущем своего диалога с президентом РФ, но уточнил, что это произойдет, «если Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска».

У украинцев на руках могут быть от одного до пяти миллионов единиц оружия, а также неопределенное количество гранат, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, сейчас почти все оружие, выданное гражданам, является учтенным. Однако на руках у граждан есть неопределенное количество трофейного оружия.

„Но мы сознательно понимаем, что оно должно быть на руках у граждан, потому что идет война. Две недели назад в первом чтении принят закон, которым определяется, что мы будем делать с трофейным оружием. После того, как во втором чтении этот закон будет проголосован, каждый гражданин, имеющий это оружие, должен принести его в полицию и зарегистрировать“, — сказал Клименко.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом