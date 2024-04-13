ВИДЕО и ФОТО | Партия правых назвала своих кандидатов в евродепутаты
Лидер правых Лавли Перлинг заявила, что в их рядах есть люди, готовые защищать свободу Европы, а также свободу Эстонии в Европе. „Наш список является сильнейшим“, - заявила она перед началом заседания совета.
„Эстония и Европейский союз резко свернули влево на пути к свободе“, — сказала лидер правых Лавли Перлинг. „Вера в государство, бюрократию, понимание того, что государство знает лучше, что чиновники регулируют правильнее, чем рынок, что чиновники больше заботятся о собственнике. Нет! Правые верят в человека, а не в государство, в самодостаточность, а не в „государство-няню“, в ответственность собственников, а не в организацию бюрократии“, — сказала она, подводя итог позиции партии.
Перлинг отметила, что наши непосредственные соседи в лице Финляндии, Швеции, Латвии и Польше уже выбрали правый путь развития. „Европа поворачивает направо, но наше правительство все еще движется влево, в канаву. На этот раз выборы в Европарламент дают возможность начать поворот направо и в Эстонии. Теперь очередь правых“, — сказала Перлинг.
Правые идут на выборы с полным списком из девяти кандидатов.
В список правых вошли лидер партии Лавли Перлинг, эксперт по безопасности Райнер Сакс, климатолог Аннела Ангер-Краави, предприниматель и организатор культурных мероприятий Ээро Раун, предприниматель Кадри Кульман, эксперт по обороне и безопасности Ильмар Рааг, предприниматель и чиновник местного самоуправления Андреас Каарманн, журналист Марти Аавик и предприниматель и эксперт по технологиям Кристьян Ванаселья.
„Наш список лидеров состоит из свежих имен, лучших в своей области - от безопасности до климата. У избирателей есть возможность направить Эстонию по лучшему пути с помощью новых людей“, — сказала Перлинг.
Правые разделяют ценностное пространство с Европейской народной партией (ЕНП), и евродепутаты, избранные по их списку, войдут в группу ЕНП в Европейском парламенте.
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