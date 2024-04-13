ВИДЕО И ФОТО | Что на самом деле произошло сегодня в Ласнамяэ и зачем понадобился спецназ? Полиция раскрыла подробности

Очевидец рассказал RusDelfi, что около 10 утра женщина в уличной одежде вышла на балкон третьего этажа дома на Паэ, 53, перелезла через балкон, вытянулась на руках и спрыгнула на крышу козырька подъезда, оттуда спрыгнула на землю, подбегала к прохожим и кричала „Помогите!“