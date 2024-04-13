Центристская партия: нельзя наказывать всех православных священников и верующих Эстонии за слова одного человека

Представители Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП) обозначила свою позицию, согласно которой они не поддерживают войну в Украине и не могут отвечать за высказывания патриарха Кирилла, также они пояснил, что они не подчиняются непосредственно Московскому патриархату.

По словам председателя Центристской партии Михаила Кылварта, необходимо беспокоиться о тех людях, которые находятся в Эстонии, а не за тех, кто в России и кто на словах или на деле оправдывает войну и разжигает рознь. „В отношении последних необходимо принимать меры, однако мы не можем наказывать верующих в Эстонии. Центристская партия поддерживает народ Украины в их борьбе против агрессии России и осуждает военные действия России в Украине. Однако мы считаем важным защищать свободу вероисповедания, поскольку это является основой нашего общества, которую необходимо беречь и защищать. Особенно в нынешнее время, когда после вызванного пандемией коронавируса кризиса и в связи с идущей в Украине войной люди находят опору, утешение и надежду на будущее именно в вере“, - сказал Михаил Кылварт.

„Мы всегда подчеркивали, что церковь должна быть отделена от государства. Также, как и религия от политики. Это необходимо для того, чтобы была обеспечена религиозная терпимость, и мы смогли бы избежать эскалации напряженности в обществе. Предложение министра внутренних дел создает прецедент, который ставит под сомнение эти принципы“, - отметил Кылварт.