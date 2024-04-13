Таллинн поддержит школы в подготовке учеников 3-го класса к переходу на эстонский язык обучения
В связи с переходом с 1 сентября 4-х классов на эстонский язык обучения Таллинн поддержит дополнительные занятия, проводимые школами для подготовки учащихся 3-х классов. Заявки на получение поддержки подали 15 школ, в которых уже более 1 000 детей принимают участие в подобных мероприятиях.
Таллинн стремится предоставить всем учащимся, независимо от их родного языка, возможность получить качественное образование на эстонском языке. Для этого город разработал план действий, на основании которого предпринимаются активные шаги по постепенному переходу на эстонский язык обучения. Поддержка в изучении языка и интеграции оказывается как учителям, так и ученикам.
Школам, переходящим на эстонский язык обучения, предоставляется финансирование для проведения дополнительных образовательных мероприятий для учеников 3-го класса. Цель этой поддержки – подготовить учащихся с другим родным языком к обучению на эстонском языке, которое начнется с 1 сентября. Школы, переходящие на эстонский язык обучения, могут подать заявку на получение городского финансирования для проведения дополнительных уроков, организации кружков и других мероприятий, способствующих изучению эстонского языка. Заявки на участие в проекте подали 15 школ, в которых уже в течение месяца проходят подобные занятия.
„Для детей, которые раньше не учились на эстонском языке, резкий переход может оказаться очень сложным, и без предварительной подготовки у многих могут возникнуть трудности в обучении. Ведь в этом случае язык приходится осваивать параллельно с учебными предметами, – сказал вице-мэр Андрей Канте. – Мы стремимся предотвратить ситуацию, когда из-за недостаточного понимания языка пострадает знание предметов. Именно поэтому уже сейчас мы предлагаем школам поддержку в подготовке учеников к переходу, помогая им улучшить свои знания эстонского языка. Мы рады, что большинство школ, переходящих на эстонский язык обучения, уже воспользовались этой возможностью“.
Занятия и обучение в школах проводят квалифицированные учителя и руководители кружков, для которых эстонский язык является родным, либо знание эстонского языка соответствует уровню С1.
Во время изучения различных предметов на эстонском языке, таких, например, как математика или природоведение, ученики 3-х классов разделяются на группы в зависимости от уровня владения языком, либо в классе одновременно работают два учителя. Некоторые школы организуют для детей после уроков тематические кружки на эстонском языке. Например, такие занятия как: „Современная эстонская музыка“, где дети поют, играют и встречаются с известными исполнителями; „Удивительная природа“ или „Я и окружающая среда“, где в рамках обучения на свежем воздухе детям рассказывают о животном и растительном мире Эстонии; „Спортивная жизнь Эстонии“, где дети знакомятся с известными спортсменами; „Веселая математика“ или библиотечный урок, где читают детскую эстонскую литературу. Проводятся занятия по музыке и эстонскому языку, где изучается тема того, как из игры на инструменте рождается музыка. Также организуются специальные проектные мероприятия, например, „Приключения накситраллей в Эстонии“.
Подобные мероприятия будут продолжаться до июня. В некоторых школах на июнь запланированы городские лагеря, посвященные изучению эстонского языка.
В городском бюджете на 2024 год на мероприятия, связанные с переходом на эстонский язык обучения, предусмотрено 8,8 миллиона евро, в том числе почти 113 500 евро на языковую поддержку учеников 3-го класса в первом полугодии этого года.
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