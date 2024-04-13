Таллинн поддержит школы в подготовке учеников 3-го класса к переходу на эстонский язык обучения

Таллинн стремится предоставить всем учащимся, независимо от их родного языка, возможность получить качественное образование на эстонском языке. Для этого город разработал план действий, на основании которого предпринимаются активные шаги по постепенному переходу на эстонский язык обучения. Поддержка в изучении языка и интеграции оказывается как учителям, так и ученикам.

Школам, переходящим на эстонский язык обучения, предоставляется финансирование для проведения дополнительных образовательных мероприятий для учеников 3-го класса. Цель этой поддержки – подготовить учащихся с другим родным языком к обучению на эстонском языке, которое начнется с 1 сентября. Школы, переходящие на эстонский язык обучения, могут подать заявку на получение городского финансирования для проведения дополнительных уроков, организации кружков и других мероприятий, способствующих изучению эстонского языка. Заявки на участие в проекте подали 15 школ, в которых уже в течение месяца проходят подобные занятия.

„Для детей, которые раньше не учились на эстонском языке, резкий переход может оказаться очень сложным, и без предварительной подготовки у многих могут возникнуть трудности в обучении. Ведь в этом случае язык приходится осваивать параллельно с учебными предметами, – сказал вице-мэр Андрей Канте. – Мы стремимся предотвратить ситуацию, когда из-за недостаточного понимания языка пострадает знание предметов. Именно поэтому уже сейчас мы предлагаем школам поддержку в подготовке учеников к переходу, помогая им улучшить свои знания эстонского языка. Мы рады, что большинство школ, переходящих на эстонский язык обучения, уже воспользовались этой возможностью“.

Занятия и обучение в школах проводят квалифицированные учителя и руководители кружков, для которых эстонский язык является родным, либо знание эстонского языка соответствует уровню С1.