Юрген Лиги не поддерживает Таллиннское коалиционное соглашение

Лиги написала в Facebook, что Партия реформ в принципе не должна обсуждать местные коалиции, в противном случае должна вмешаться пресса. „На государственном уровне немыслимо, чтобы местное самоуправление, основанное на местных выборах, утверждалось правлениями партий“, - пишет Юрген Лиги, член Таллиннского городского собрания. Он добавил, что ни одно муниципальное правительство не может изменить конституцию или закон о выборах, а лидер партии не должен вмешиваться в деятельность местного самоуправления.

„Все разговоры о том, что право голоса граждан России было предметом таллинских переговоров, должны были быть четко исключены из повестки с самого начала“, - пишет Лиги. „В любом случае, моя подпись не будет стоять на Таллиннском коалиционном соглашении, по сути вознаграждающем лицемерие Рейнсалу“.

Сегодня соберутся правления партий

„Принципиальное соглашение есть. И текст коалиционного соглашения, и распределение мест. Переговоры завершились“, - рассказал чуть позже Евгений Осиновский.

Осиновский пояснил, что коалиционное соглашение включает не единый ответ четырех альянсов на этот вопрос, а собственную позицию каждой партии. По данным одного из источников, в соглашении содержится совместная позиция трех партий – партии Isamaa, Eesti 200 и Партии реформ, согласно которой они поддерживают продвижение вопроса в Рийгикогу и лишение граждан России и Беларуси избирательного права.

Вторым важным вопросом стало слияние больниц, где необходимо решить, стоит ли продолжать это дело и начинать ли переговоры с PERH. Осиновский сообщил, что по данному вопросу будут начаты переговоры с государством. Что касается строительства Таллиннской больницы, то этот проект будет продолжен.

Говорили и о распределении позиций, но карты для общественности оставили пока не раскрытыми. Известно, что мэром станет представитель соцдемов. Предположительно - Евгений Осиновский.

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