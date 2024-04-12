ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (779-й день) | ФСБ задержала на границе 38-летнего программиста, ехавшего в Казахстан. Его заподозрили в „пропаганде терроризма“ из-за сообщений в чатах
Подводим итоги 775-го дня войны в Украине.
Россия заявила, что провела успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
В министерстве обороны РФ заявили, что боевой расчет ракетных войск стратегического назначения провел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса с полигона Капустин Яр в Астраханской области. „Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет. Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме“, — заявили в Минобороны России. В соцсетях появились фото и видео со следом от ракеты, который видели в разных регионах: в Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областях, в Дагестане.
Российская система ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью около 17:00, сообщило Минобороны РФ
Беспилотники сбили в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. „В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ никто из мирных жителей не пострадал, в поселке Дубовое осколками поврежден один автомобиль“, — сказал Гладков.
В Сумах из-за российского обстрела пострадал железнодорожный вокзал, сообщила компания „Укрзалізниця“
По ее данным, никто не пострадал — все пассажиры и работники вокзала находились в укрытии. „Есть повреждения вокзальных окон, но пути целы, все поезда будут прибывать и отправляться по расписанию“, — сообщили в компании.
ФСБ задержала на границе 38-летнего программиста, ехавшего в Казахстан. Его заподозрили в «пропаганде терроризма» из-за сообщений в чатах
Сотрудники ФСБ задержали уроженца Мордовии 1986 года рождения, когда он проходил пограничный контроль на пропускном пункте «Озинки» в Саратовской области. Об этом сообщают саратовские издания «Взгляд-Инфо» и «Четвертая власть» со ссылкой на погрануправление ФСБ по Саратовской и Самарской областям. Имя задержанного не раскрывается.
В ФСБ утверждают, что «задержанный, работая программистом иностранной компании, занимался в интернете пропагандой деятельности одной из украинских террористических организаций».
Спецслужба утверждает, что задержанный, «зарегистрировавшись в различных чатах… призывал к финансированию деятельности ВСУ, убийству должностных лиц, поджогу военных объектов на территории России, а также создавал позитивный образ участников запрещенного в РФ украинского военизированного формирования».
Как сотрудники ФСБ получили доступ к чатам задержанного, не уточняется.
Следственный отдел управления ФСБ по Мордовии возбудил дело по статье пропаганда терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК).
Три человека получили ранения в Константиновке Донецкой области в результате ракетного удара РФ
Как сообщила Госудаственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, под удар попал жилой сектор в Константиновке Краматорского района.
В ГСЧС заявили, что ракета попала в пятиэтажный дом, загорелись балконы со второго по пятый этаж. Спасатели потушили пожар на площади 150 квадратных метров.
В Белгороде беспилотник врезался в здание, сообщают СМИ
Российское Минобороны объявило об очередной „пресеченной попытке“ атаки на Белгородскую область. Средства ПВО уничтожили пять беспилотников над территорией региона около 10 утра, говорится в заявлении ведомства.
Местные СМИ сообщают, что по меньшей мере один дрон врезался в здание в районе парка Памяти в Белгороде, и публикуют кадры, на которых виден поврежденный дом.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока сообщения об атаке дронов и повреждениях пока не комментировал.
Украина и Россия обменялись телами погибших военных. Киев вернул 99 погибших, Москва — 23
Украина получила тела еще 99 погибших военнослужащих, сообщает координационный штаб по обращению с военнопленными. Россия вернула тела 23 погибших военных, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
По данным украинских властей, им удалось репатриировать 77 тел военнослужащих, которые воевали на Донецком направлении, 20 погибших с Запорожского направления и тела двух человек, воевавших на Харьковском направлении.
29 марта Украина сообщала о возвращении 121 тела военнослужащих, Россия — о 29.
В результате атаки беспилотника в Белгороде пострадали два человека
В Белгороде беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия, подвтердил губернатор региона Вячеслав Гладков.
„В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригады скорой доставили их в областную клиническую больницу. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь“, — написал он в своем телеграм-канале.
Телеграм-канал „Белгород №1“ утверждает, что повреждено здание „Газпрома“ (компания это не комментировала).
Ранее местные каналы опубликовали фото и видео „прилета“.
Ранее Минобороны России объявило об уничтожении пяти беспилотников над территорией Белгородской области.
Власти Белгородской и других граничащих с Украиной областей России, а также российские военные, регулярно сообщают об атаках украинских дронов-камикадзе. Украинские власти эти заявления не комментируют.
Российские власти сообщили об ударах дронов по ростовскому Новошахтинску. Месяц назад там был атакован НПЗ
Минобороны России заявило, что в ночь на пятницу над территорией Ростовской области было сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, еще один — над территорией Белгородской области.
Ночью ростовский губернатор Василий Голубев сообщал в телеграме, что четыре дрона-камикадзе уничтожено в 03:10 в Новошахтинск. „По предварительным данным в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано“, — написал он.
Цель атаки губернатор не уточнил. Месяц назад, 13 марта, обломки трех беспилотников упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов — это крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России и единственный НПЗ в Ростовской области. Технологические объекты предприятия были остановлены, сообщал губернатор.
В этом году российский НПЗ подвергаются регулярным атакам дронов, что отразилось на объемах нефтепереработки. Россия в свою очередь с марта возобновила массированные атаки на объекты энергетической инфраструктуры, последняя из них была накануне, 11 апреля. В ночь на 12 апреля российские военные снова атаковали дронами энергетическую инфраструктуру в разных регионах Украины, заявили украинские военные.
Обмен ударами накануне впервые прокомментировал российский президент Владимир Путин. „К сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать“, — заявил он. Путин при этом утверждает, что зимой Россия не уничтожала украинскую энергетику „исходя из гуманитарных соображений“. „Но после нанесения ударов по нашим энергообъектам были вынуждены ответить“, — сказал он в четверг вечером, принимая в Кремле белорусского президента Александра Лукашенко.
По материалам Meduza и BBC News Русская служба.
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