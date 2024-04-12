ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (779-й день) | ФСБ задержала на границе 38-летнего программиста, ехавшего в Казахстан. Его заподозрили в „пропаганде терроризма“ из-за сообщений в чатах

Россия заявила, что провела успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

В министерстве обороны РФ заявили, что боевой расчет ракетных войск стратегического назначения провел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса с полигона Капустин Яр в Астраханской области. „Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет. Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме“, — заявили в Минобороны России. В соцсетях появились фото и видео со следом от ракеты, который видели в разных регионах: в Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областях, в Дагестане.

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Беспилотники сбили в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. „В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ никто из мирных жителей не пострадал, в поселке Дубовое осколками поврежден один автомобиль“, — сказал Гладков.

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