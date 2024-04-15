ЭКСКЛЮЗИВ | Отец тайно вывез ребенка из Эстонии за границу. Мать считает чиновников виновными в этом и собирается судиться

Эта история прямо сейчас происходит в одном из самоуправлений Ида-Вирумаа. Больше месяца мать пытается вернуть домой ребенка-дошкольника. Его увез за границу отец малыша, от которого женщина несколько лет назад время буквально сбежала домой, в Эстонию, обратившись в центр помощи жертвам насилия. Прошли годы, и отец ребенка решил действовать кардинально: он обвинил бывшую жену в алкоголизме, проблемах с психическим здоровьем, обратился к чиновникам самоуправления, а затем, без предупреждения, вывез ребенка за границу.