ПРЯМО СЕЙЧАС на DELFI TV | „Калев/Крамо“ проигрывает во второй игре полуфинальной серии эстоно-латвийской лиги

Хотя в этом году „Вентспилс“ занял четвертое место в регулярном чемпионате, у латвийской команды возникли проблемы с „Калевом/Крамо“. В регулярном чемпионате таллиннцы выиграли со счетом 110:88 в гостях и со счетом 81:60 дома, и стартовый матч полуфинальной серии прошел в том же темпе. На перерыв „Калев“ ушел выигрывая со счетом 49:43, а во второй половине позволил сопернику набрать всего 22 очка, выиграв со счетом 91:65.