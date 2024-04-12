Баскетбол
12.04.2024, 18:01

ПРЯМО СЕЙЧАС на DELFI TV | „Калев/Крамо“ проигрывает во второй игре полуфинальной серии эстоно-латвийской лиги

 
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня, действующий чемпион Эстонии „Калев/Крамо“ сыграет в гостях с „Вентспилсом“ во втором матче полуфинальной серии эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf. Начало в 19:00.

Хотя в этом году „Вентспилс“ занял четвертое место в регулярном чемпионате, у латвийской команды возникли проблемы с „Калевом/Крамо“. В регулярном чемпионате таллиннцы выиграли со счетом 110:88 в гостях и со счетом 81:60 дома, и стартовый матч полуфинальной серии прошел в том же темпе. На перерыв „Калев“ ушел выигрывая со счетом 49:43, а во второй половине позволил сопернику набрать всего 22 очка, выиграв со счетом 91:65.

Лидерами команды стали Бен Сюнгу и Мэнни Суарес, набравшие по 20 очков. В обороне подопечные Хейко Раннула отлично справились с лидером соперников Ишмаэлем Эль-Амином, который забросил лишь один из девяти своих первых бросков и лучший бомбардир Лиги набрал девять очков.

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