Есть вопрос к юристу, но нет денег? Приходите в четверг: в Таллинне можно будет получить бесплатную консультацию

Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов отметил, что в этом году это уже второй раз, когда все желающие могут получить бесплатные юридические консультации в нашем районе. "Все знают, что услуги юридических консультаций могут быть довольно дорогими. Наша цель - сделать первичные юридические консультации доступнее для жителей", - сказал старейшина.

«В рамках бесплатной юридической консультации можно получить информацию по всем правовым вопросам, в ответе на которые люди чаще всего нуждается», - пояснил Сильянов и призвал жителей использовать возможность получить профессиональные консультации по юридическим вопросам.

В рамках юридической консультации можно получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с семейным правом, наследственным правом, долговым правом, договорным правом, трудовым правом, налоговым правом, защитой прав потребителей, исполнительным производством и квартирными товариществами, а также по вопросам общения с органами местного самоуправления или государственными учреждениями.

В этом году консультации будут предоставлять специалисты Эстонской Юридической Ассоциации - нотариусы, юристы, адвокаты, приставы-исполнители. Консультации будут проводиться на эстонском, русском и английском языках. А также специалисты Союза юристов Эстонии - нотариусы, юристы, адвокаты, судебные исполнители. Предварительной регистрации нет.

На консультацию можно прийти и в другой подходящий день вне зависимости от района проживания.

Дополнительная информация на сайте: www.tallinn.ee/oigusnoustamine.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.