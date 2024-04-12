Полиция ищет 16-летнего Даниила. Он может попасть в беду

Сегодня, 12 апреля, утром Даниил покинул свое местожительство на Сыпрузе пуйестеэ и не вернулся. Юноша без посторонней помощи может попасть в беду.

Даниил может передвигаться по Таллинну на общественном транспорте. Рост юноши - приблизительно 178 см, он ходит немного неуклюже, его речь неясная. Он может быть одет в черную короткую теплую куртку, серый свитер, шапку и светло-коричневые штаны.

Полиция просит всех, кто видел Даниила или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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