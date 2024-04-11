ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (778-й день) | Европарламент отказался утверждать бюджет Совета ЕС, пока Европа не передаст Украине системы Patriot

• ВСУ продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощая вдоль всей линии боевого соприкосновения. В ВСУ утверждают, что за ночь над Украиной уничтожили 57 воздушных целей — 18 ракет и 39 ударных дронов. Об этом утром 11 апреля заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, основным направлением атаки стала Львовская область.

• Вооруженные силы Украины отбили три атаки на лиманском направлении, 23 — на бахмутском, шесть — на авдеевском, 16 — на новопавловском, одну — на ореховском, шесть — на херсонском.

• В ночь на 11 апреля российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты и дроны „Шахед“. По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 37 из 40 беспилотников. Информация о ракетах уточняется.

• Вооруженные силы РФ нанесли восемь ракетных и 93 авиационных удара, совершили 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирных граждан.

В результате противовоздушного боя Силы обороны Украины уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, 39 беспилотников и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

В ночь на четверг войска РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Энергетики уже приступили к ликвидации последствий атаки, заявил он, не став уточнять подробности.

«Укрэнерго» сообщило, что в результате атаки повреждены электроподстанции и объекты генерации в упомянутых регионах, а также в Одесской области. В Харьковской области ограничена подача электроэнергии.

Трипольская ТЭС в Киевской области полностью разрушена в результате российского удара, заявили в украинской энергокомпании «Центрэнерго». Все работники Трипольской ТЭС, которые были на смене во время обстрелов, живы. Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

ТЭЦ, которая питает Харьков, получила повреждения в результате утренних ударов войск РФ по Украине, еще одна трансформаторная подстанция полностью разрушена, сообщил глава Харькова Игорь Терехов.

Министерство обороны РФ подтвердило, что в ночь на четверг российская армия нанесла удар по украинским энергетическим объектам. В очередной сводке военного ведомства сказано, что массированный обстрел был нанесен «в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России». Минобороны утверждает, что «цели удара достигнуты» и «все объекты поражены».