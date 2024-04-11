ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (778-й день) | Европарламент отказался утверждать бюджет Совета ЕС, пока Европа не передаст Украине системы Patriot
Подводим итоги 775-го дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
• За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений.
• Вооруженные силы РФ нанесли восемь ракетных и 93 авиационных удара, совершили 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирных граждан.
• В ночь на 11 апреля российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты и дроны „Шахед“. По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 37 из 40 беспилотников. Информация о ракетах уточняется.
• За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Дергачи, Липцы, Волчанск, Куриловка, Кругляковка Харьковской области; Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Верхнекаменское, Ивановка, Александрополь, Семеновка, Новокалиново, Бердычи, Нетайлово, Красногоровка, Константиновка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области.
• Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
• Вооруженные силы Украины отбили три атаки на лиманском направлении, 23 — на бахмутском, шесть — на авдеевском, 16 — на новопавловском, одну — на ореховском, шесть — на херсонском.
• ВСУ продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощая вдоль всей линии боевого соприкосновения.
В ВСУ утверждают, что за ночь над Украиной уничтожили 57 воздушных целей — 18 ракет и 39 ударных дронов. Об этом утром 11 апреля заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, основным направлением атаки стала Львовская область.
Всего, по информации ВСУ, российские войска применили 82 средства воздушного нападения:
20 крылатых ракет Х-101/Х-555
шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал»
12 зенитных управляемых ракет, выпущенных из комплекса С-300
40 ударных дронов типа «Шахед»
четыре управляемые авиационные ракеты Х-59.
В результате противовоздушного боя Силы обороны Украины уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, 39 беспилотников и две управляемые авиационные ракеты Х-59.
В ночь на четверг войска РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Энергетики уже приступили к ликвидации последствий атаки, заявил он, не став уточнять подробности.
«Укрэнерго» сообщило, что в результате атаки повреждены электроподстанции и объекты генерации в упомянутых регионах, а также в Одесской области. В Харьковской области ограничена подача электроэнергии.
Трипольская ТЭС в Киевской области полностью разрушена в результате российского удара, заявили в украинской энергокомпании «Центрэнерго». Все работники Трипольской ТЭС, которые были на смене во время обстрелов, живы. Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
ТЭЦ, которая питает Харьков, получила повреждения в результате утренних ударов войск РФ по Украине, еще одна трансформаторная подстанция полностью разрушена, сообщил глава Харькова Игорь Терехов.
Министерство обороны РФ подтвердило, что в ночь на четверг российская армия нанесла удар по украинским энергетическим объектам. В очередной сводке военного ведомства сказано, что массированный обстрел был нанесен «в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России». Минобороны утверждает, что «цели удара достигнуты» и «все объекты поражены».
В Минобороны РФ утверждают, что в течение ночи перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников в шести регионах России: три в Курской области, три в Тамбовской, два в Белгородской, один в Брянской, один в Липецкой области, а также два в Мордовии. По данным военного ведомства, днем 11 апреля в период с 14:30 по 15:00 были уничтожены три дрона над Белгородской областью и еще один над Брянской. Как отметили российские СМИ, Минобороны РФ впервые сообщило о том, что военные сбили беспилотники в Мордовии.
Под обстрел попали журналисты «Вести Луганск». Погиб сопровождавший их офицер пресс-службы Минобороны РФ.
Как сообщает канал «Россия-1», корреспондент Артем Юндас и оператор Денис Шум приехали 10 апреля для съемок в танковый батальон в Серебрянском лесничестве. Их сопровождал майор Евгений Половодов, старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад».
В ходе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ представитель пресс-службы Минобороны РФ погиб. Юндас получил контузию, Шума госпитализировали с осколочным ранением ноги.
Верховная рада Украины приняла закон об усилении мобилизации в вооруженные силы страны. Из него изъяли нормы, предполагающие демобилизацию тех, кто уже находится в рядах ВСУ.
Российская армия сейчас на 15% больше, чем на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявил генерал армии США, командующий союзными войсками НАТО в Европе Кристофер Каволи, выступая в палате представителей конгресса 10 апреля. По его словам, российская армия стала больше, несмотря на потери, понесенные при вторжении, сообщает Business Insider.
«За последний год Россия увеличила численность своих фронтовых войск с 360 тысяч до 470 тысяч человек», — заявил Каволи. По его словам, увеличение численности произошло благодаря тому, что Россия повысила предельную границу призывного возраста с 27 до 30 лет.
В результате обстрела Николаева погибли четыре мирных жителя и пятеро пострадали, сообщили Силы обороны юга Украины. Ранее власти региона сообщали о двух погибших и четверых пострадавших. По данным украинских военных, в частном секторе города повреждены жилые дома и автомобили, также повреждены промышленные объекты.
Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности. Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгар Ринкевич. Как сообщил Зеленский, соглашение предусматривает, что «Латвия будет предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно». Помимо этого, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях, а также способствует вступлению Украины в Евросоюз и НАТО.
12 апреля объявлено днем траура в Одесской области в связи с гибелью пяти человек в ходе российского обстрела, сообщил глава военной администрации Олег Кипер. Российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесского района вечером 10 апреля. Сообщалось, что среди погибших была десятилетняя девочка.
Европейский парламент отказался утверждать бюджет Совета ЕС до момент, пока Европа не передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Это решение было принято по инициативе евродепутата, бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верховстадта.
Во время выступления в парламенте ЕС Верховстадт напомнил об очередной волне российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Решение отказаться от утверждения бюджета было поддержано 515 депутатами Европарламента, против высказались 62.
В субботу президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для полного закрытия своей территории от российских воздушных атак нужно 25 зенитных ракетных комплексов Patriot.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В течение суток зафиксированы 53 боевых столкновения. Российские войска нанесли 53 ракетных и 84 авиационных удара, совершили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
На купянском и лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На бахмутском направлении ВСУ отразили 15 атак войск РФ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Клещеевка, Верхнекаменное и Ивановское Донецкой области, где противник при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.
На авдеевском направлении украинские военные отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где войска РФ пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей.
На новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать российские войска в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где противник при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать украинскую оборону.
На ореховском направлении армия РФ при поддержке авиации два раза атаковала позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
На херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток совершены две атаки на украинские позиции в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава противника.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.