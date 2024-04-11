Кая Каллас отправилась с визитом в Варшаву

Встреча с Туском посвящена поддержке Украины и безопасности в нашем регионе. «Мы обсудим сегодня с премьер-министром Польши, как ускорить и сделать более эффективной поддержку Украины. Зло не должно победить, иначе мы все окажемся в гораздо более опасном мире. Страны нашего региона понимают это лучше, чем те, кому больше повезло с соседями», - сказала премьер-министр Кая Каллас.