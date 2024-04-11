Кая Каллас отправилась с визитом в Варшаву(6)
Сегодня во второй половине дня Кая Каллас улетала с визитом в Варшаву, где встречается с премьер-министром Польши Дональдом Туском и принимает участие в обсуждении стратегической программы действий Европейского союза, организованном председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Встреча с Туском посвящена поддержке Украины и безопасности в нашем регионе. «Мы обсудим сегодня с премьер-министром Польши, как ускорить и сделать более эффективной поддержку Украины. Зло не должно победить, иначе мы все окажемся в гораздо более опасном мире. Страны нашего региона понимают это лучше, чем те, кому больше повезло с соседями», - сказала премьер-министр Кая Каллас.
После встречи с польским коллегой Кая Каллас посетит мемориал «Катынь» в Варшаве, чтобы почтить память 22 000 польских военнопленных и политических заключенных, казненных советским режимом в 1940 году.
Вечером Каллас вместе с премьер-министрами Польши, Греции, Финляндии, Ирландии, Люксембурга и Испании примет участие в рабочем ужине по стратегической повестке дня Европейского союза. Речь идет о серии консультаций, инициированной председателем Европейского совета Шарлем Мишелем с целью разработки приоритетов Европейского союза на ближайшие 5 лет. Программа действий должна быть одобрена Европейским советом в июне.