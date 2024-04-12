„Качественное военное превосходство“. Кто поставляет оружие Израилю?

Израиль использовал гранты для финансирования заказов на истребители F-35 Joint Strike Fighter — многофункциональные истребители пятого поколения, считающиеся одними из самых совершенных в мире. Пока заказано 75 и доставлено более 30 самолетов. Израиль стал первой страной, помимо США, получившей F-35, и первой страной, применившей их в бою.

США предоставляют Израилю ежегодную военную помощь в размере 3,8 млрд долларов в рамках 10-летнего соглашения, задача которого — поддерживать „качественное военное превосходство“ над соседними странами.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на долю США приходится 69% израильского импорта оружия в период с 2019 по 2023 год.

США — крупнейший поставщик оружия Израилю, они помогли ему создать одну из самых технологически продвинутых армий в мире.

Израиль настаивает, что его силы стараются избегать жертв среди мирного населения, обвиняет ХАМАС в намеренном размещении гражданских лиц на линии огня, и утверждает, что никак не ограничивает поставки гуманитарной помощи в Газу.

Война началась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого, по подсчетам израильтян, погибло около 1200 человек, в основном гражданские лица. По данным палестинского министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, в ходе ответной операции Израиля в Газе погибло более 33 000 человек, 70% из них — дети и женщины.

В минувшую пятницу Совет ООН по правам человека поддержал запрет на поставки оружия: 28 стран проголосовали за, шесть против и 13 воздержались. США и Германия, поставляющие в Израиль наибольшее количество оружия, проголосовали против, при этом представитель Германии объяснил позицию страны тем, что резолюция не содержит прямого осуждения ХАМАС.

В некоторых западных странах — союзниках Израиля все чаще звучат голоса, что экспорт оружия нужно приостановить, поскольку, по их мнению, Израиль не делает достаточно для защиты жизни мирных жителей и обеспечения доставки им достаточного количества гуманитарной помощи.

Израиль — сам крупный экспортер оружия, но его вооруженные силы в значительной степени зависят от импортных самолетов, управляемых бомб и ракет. Эксперты называют операцию ЦАХАЛ в Газе одной из самых интенсивных и разрушительных воздушных кампаний в новейшей истории.

Часть помощи — 500 млн долларов в год — выделяется на финансирование программ противоракетной обороны, включая совместно разработанные системы „Железный купол“, „Стрела“ и „Праща Давида“. С их помощью Израиль защищает свои города от атак ракетами и беспилотниками, проводимых палестинскими группировками в Газе и поддерживаемыми Ираном формированиями в Ливане, Сирии и Ираке.

Через несколько дней после нападения ХАМАС 7 октября президент Джо Байден заявил об увеличении военной помощи Израилю. Пока известно о двух сделках по продаже американской военной техники после этого заявления: на поставку 14 000 танковых боеприпасов на сумму 106 млн долларов и на поставку компонентов для производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму 147 млн долларов.

Однако, по данным американских СМИ, администрация президента Джо Байдена втихую осуществила более 100 военных продаж Израилю, большинство из которых не достигли той суммы в долларах, которая требует официального уведомления Конгресса. В это число, как утверждается, входят тысячи боеприпасов с точным наведением, бомбы малого диаметра, специальные боеприпасы для разрушения укреплений и стрелковое оружие.

При этом в отчете SIPRI говорится, что общий объем импорта израильского оружия из США в 2023 году был почти таким же, как в 2022 году.

Одной из достаточно крупных сделок, требующих уведомления Конгресса, является продажа за 18 млрд долларов до 50 истребителей F-15, новость о которой появилась на этой неделе. Конгресс пока не одобрил ее, к тому же эти самолеты еще необходимо построить, так что о немедленной поставке речь не идет.

Германия

По данным SIPRI, Германия — второй крупнейший экспортер оружия в Израиль, на долю этой страны в период с 2019 по 2023 год приходится 30% израильского импорта оружия.

В минувшем году европейские страны продали Израилю оружия на 300 млн евро, что в 10 раз больше, чем в 2022 году.