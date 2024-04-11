Влияние будущего автоналога? Все больше людей хотят купить бензиновый или дизельный автомобиль

„Если сравнить данные начала этого года с прошлым, продажи новых легковых автомобилей в Эстонии снижаются. В ходе исследования мы спросили у людей, планируют ли они покупать в этом году новый автомобиль в свете введения автоналога в 2025 году. 12% заявили, что действительно строят такие планы“, - сказал руководитель отдела лизинга Citadele Райнер Моппель.

Результаты опроса Citadele показали, что 58% респондентов продолжат пользоваться имеющимся автомобилем. 4% заявили, что им не нужна новая машина, поскольку они пользуются услугами каршеринга, а 21% респондентов вообще не нуждаются в машине для ежедневного передвижения.

Половина планирующих приобрести новый автомобиль в этом году, хотят купить его в лизинг, а вторая половина надеется использовать свои сбережения. „Общая статистика показывает, что более 65% новых автомобилей в Эстонии по-прежнему приобретают в лизинг. Точной статистики по подержанным автомобилям нет, но, по ряду оценок, в лизинг покупают до 15% таких машин“, - пояснил Моппель.

Он добавил, что результаты последнего опроса банка Citadele демонстрируют, что планирующие купить в этом году новый автомобиль, в некоторой степени так или иначе сделают это из-за предстоящего налога на регистрацию новых машин. 69% планирующих купить новый автомобиль в этом году заявили, что хотели бы приобрести бензиновый или дизельный автомобиль, 6% рассматривают электромобили, а 24% хотят гибридный автомобиль. „Из новых легковых автомобилей, проданных в 2023 году, доля электромобилей также составила 6%, а вот доля гибридных машин – 42%, то есть была значительно выше. Похоже, что вместо электрических и гибридных автомобилей в течение этого года планируют покупать бензиновые или дизельные машины, чтобы потом не платить налог на регистрацию“, - сказал Моппель.