Первые пять городских зданий получат резервные источники питания на случаи перебоев в электроснабжении

По словам вице-мэра Тийта Терика, в случае кризисов очень важно обеспечить население поддержкой и чувством безопасности. „Обсуждая с украинскими коллегами тему готовности к кризисным ситуациям, мы вновь пришли к тому, что от электричества зависит критически важная ежедневная деятельность. Обеспечение электричеством позволяет продолжать работу системы водоснабжения, а также заряжать средства связи, - сказал Терик. – Таллинн поставил себе цель повысить готовность к кризисным ситуациям, создав в каждом районе города независимые от внешних электросистем центры поддержки в ЧС. Установленные генераторы будут гарантировать обеспечение важных городских зданий электроэнергией в случае неожиданных сбоев. В таких центрах всегда будет вода, электричество и отопление, также люди смогут получать там необходимую информацию о ситуации“.

Стационарные генераторы установят на территориях зданий, они будут постоянно соединены с имеющейся электросистемой. В случае перебоев в электроснабжении генераторы запускаются автоматически, также они оснащены необходимым оборудованием переключения. Дизельные генераторы будут готовы для использования с момента передачи их городу, их мощность в зависимости от нужд здания составит от 100 до 400 кВт.

Генераторы установят возле Ируского попечительского дома, районных управ Пыхья-Таллинна, Пирита и Ласнамяэ, а также возле Таллиннской горуправы.

Сумма договора на строительство составила 993 100 евро, к сумме будет добавлен налог с оборота. Построить независимую систему резервного питания возле городских зданий договорной партнер должен до начала сентября.

Своей очереди ждут еще шесть городских зданий – сейчас идет проектирование строительства систем резервного питания для зданий районных управ Нымме, Кесклинна, Хааберсти, Кристийне, Мустамяэ, а также здания по адресу пл. Вабадузе, 10.

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