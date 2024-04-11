Новый закон о мобилизации в Украине: зачем его приняли и что он меняет?
Верховная рада приняла закон о мобилизации, который на протяжении последних месяцев был предметом ожесточенных споров в украинской политической среде и шире – в обществе.
Главной задачей принятого в четверг закона провозглашалось усиление мобилизационных процессов, однако среди наблюдателей нет однозначного мнения на предмет того, способен ли итоговый документ справиться с ней.
В любом случае, он формально ужесточает правила воинского учета, усиливает санкции против „уклонистов“ и конкретизирует положения об отсрочке от мобилизации. Шквал возмущения в социальных сетях накануне вызвало исключение из законопроекта положений о демобилизации уже воюющих бойцов Сил обороны Украины, а также обязательности ротаций военных на передовой.
Депутаты приняли закон о мобилизации на фоне заявлений руководства Украины о грядущем масштабном наступлении российских войск, которое якобы должно начаться в конце мая – начале июня этого года.
История украинской мобилизации
Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию в Украине в первый день полномасштабного вторжения России, 24 февраля 2022 года.
С тех пор Верховная рада каждые три месяца продлевает срок действия этого указа президента, то есть с формальной точки зрения мобилизация в стране продолжается в непрерывном режиме уже третий год.
В реальности на третий год большой войны этот процесс пребывает в системном кризисе. В первые недели и месяцы после вторжения возле украинских территориальных центров комплектации (ТЦК, так в Украине называются военкоматы) выстраивались очереди желающих присоединиться к Силам обороны. ТЦК просто не могли справиться с таким количеством добровольцев, и людей без военного опыта зачастую просто отправляли домой.
Уже через несколько месяцев ситуация разительно изменилась. Поток добровольцев иссяк, а Силы обороны нуждались в восполнении потерь и в наборе новобранцев для реализации поставленных задач. В этой ситуации ВСУ вынуждены были обратиться к классическим методам мобилизации новобранцев.
Здесь они столкнулись с несколькими проблемами. Во-первых, годами не обновлявшееся законодательство о мобилизации довольно слабо коррелировалось с вызовами военного времени.
Во-вторых, как оказалось, система воинского учета в Украине была далекой от совершенства. ТЦК просто не обладали информацией о месте проживания, социальном статусе миллионов военнообязанных жителей страны, которые вопреки требованиям законодательства не становились на учет, не желая таким образом попадать в поле зрения армейской системы. В этих условиях нередкими на улицах украинских городов стали инциденты с участием «команд оповещения», силой доставляющих мужчин призывного возраста, не состоящих на воинском учете, в ТЦК.
Частыми были и нарекания воюющих подразделений на качество поступающего к ним пополнения. Наблюдатели указывали на то, что средний возраст мобилизованных в последнее время перевалил за сорок лет, а также на то, что мобилизация чаще касается жителей сел, не готовых к боевым действиям на современном поле боя.
В этой ситуации летом прошлого года началась работа над комплексным законом, который мог бы сгладить нынешние изъяны системы мобилизации в Украине.
Работу над этим проектом осложняло то, что в силу нарастающей непопулярности темы мобилизации в украинском обществе никто из топ-политиков, в том числе и президент Владимир Зеленский, являющийся верховным главнокомандующим ВСУ, не горели желанием ассоциироваться с документом, призванным активизировать призыв новобранцев в армию.
В какой-то момент дискуссия о готовящемся в обстановке секретности проекте стала походить на игру в «горячую картошку» между военным руководством, президентом, правительством и депутатами парламента.
В конце концов, первая версия законопроекта о мобилизации авторства правительства была подана в парламент в последние дни декабря прошлого года. После волны критики в адрес документа этот проект был отозван и после доработки зарегистрирован в Раде 30 января.
Депутаты подали к нему свыше четырех тысяч поправок, их несколько недель рассматривали в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, и только в среду итоговый документ был вынесен в сессионный зал.
Всем нужна мобилизация
Наблюдатели сходятся на том, что принятие закона о мобилизации в Украине на третьем году войны, развязанной Россией, назрело и перезрело, притом сразу по нескольким причинам.
Прежде всего, активизации призыва уже давно требует ситуация на фронте.
«Я вас очень прошу, примите этот закон. Он нам очень нужен. Мы держим фронт из последних сил», — обращался к депутатам непосредственно перед голосованием в сессионном зале Верховной Рады командующий Объединенными силами ВСУ генерал Юрий Содоль.
По его словам, кадровый голод в украинской армии настолько силен, что на некоторых участках фронта россияне численно превосходят украинцев в семь, а то и десять раз.
Пополнение рядов ВСУ является особенно актуальным, еще и исходя из заявлений Владимира Зеленского о подготовке россиянами к масштабной мобилизации и вслед за этим – к новому большому наступлению на украинские позиции.
Усилить мобилизацию требуют и украинские военные, многие из которых воюют на восточном фронте не то что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, а еще со времен «АТО» (так называлась операция украинских военных и силовиков против российских прокси-сил в Донбассе, начавшаяся в 2014 году).
Добавление в украинскую армию свежих сил считается единственным способом обеспечить опытным и уставшим воинам возможность ротации и отдыха. Впрочем, накануне окончательного рассмотрения закона о мобилизации в зале Верховной раде из его текста по инициативе главкома ВСУ Александра Сырского были изъяты положения о возможности демобилизации бойцов после трех лет службы и об обязательных ротациях военных на передовой. Эти вопросы должны быть прописаны в отдельном законе.
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Наконец, принятие закона о мобилизации превратилось в элемент внешнеполитической игры с участием Украины.
Не секрет, что сейчас Киев целиком и полностью зависит от финансовой и военной помощи, которую предоставляют ему западные партнеры.
А среди них – по крайней мере, среди некоторой их части – в последнее время нарастают скептические настроения относительно продолжения такой поддержки.
Другими словами, говорят представители украинской власти, некоторые партнеры изо всех сил ищут поводы для того, чтобы свернуть помощь воюющей Украине, но обвинить в этом ее саму. Таким настроениям, продолжают в Киеве, изо всех сил способствуют российские «доброжелатели».
В записанном на прошлой неделе интервью «национальному телемарафону» Владимир Зеленский заявил, что российская пропаганда использовала затягивание Киева с принятием закона о мобилизации для того, чтобы посеять сомнения в целесообразности дальнейшей поддержки Украины на Западе.
«Россиянам удалось поднять вопрос, что у нас люди не готовы дальше защищать государство из-за (непринятия) этого закона. Они подняли на Западе вопрос так, что сегодня Запад спрашивает у нас: если вы не хотите мобилизации, парламент не хочет голосовать, то зачем вам помощь, почему мы должны помогать?» — сказал Владимир Зеленский.
В этом смысле принятие Радой многострадального закона должно добавить украинскому президенту аргументов в его переговорах с западными партнерами.
Что в новом законе?
Наблюдатели оценивают принятый парламентом закон о мобилизации и последствия его принятия неоднозначно.
Его сторонники говорят, что он поможет решить едва ли не все проблемы украинской армии в одночасье.
Более умеренные комментаторы обращают внимание на то, что в условиях тотальной мобилизации, которая формально началась еще в 2022 году и с тех пор не прекращалась, не стоит формировать завышенных оценок к этому документу.
„Каким бы в конечном итоге ни был принятый закон о мобилизации, он не повлияет на темпы проведения мобилизации, потому что этот закон в первую очередь — не об, условно говоря, дополнительном увеличении количества мобилизованных, а об учете“, — говорил в марте этого года член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин на ток-шоу „Украинская правда“.
Львиная доля новаций, прописанных в новом законе, касается именно ужесточения правил воинского учета для украинских призывников с тем, чтобы армейская система „увидела“ их, а не была вынуждена набирать людей в армию практически вслепую.
На протяжении 60 дней со дня вступления закона в действие все украинские мужчины возрастом от 18 до 60 лет (в том числе пребывающие за рубежом) должны будут обновить свои военно-учетные данные. Впоследствии они будут обязаны на протяжении всего времени действия военного положения носить свои военно-учетные документы при себе и предъявлять их по первому требованию сотрудников ТЦК или полицейских.
В законодательство вводится понятие электронного кабинета военнообязанного: его может добровольно завести себе каждый украинский мужчина призывного возраста, через него будет происходить его коммуникация с армейской системой.
Не состоящим на воинском учете мужчинам нельзя будет оформить загранпаспорт или (здесь речь идет о пребывающих за границей) воспользоваться консульскими услугами.
Кроме того, закон ограничивает возможность „уклонистов“ работать на госслужбе и позволяет ТЦК через суд инициировать лишение „уклонистов“ водительских прав.
К методам влияния на потенциальных нарушителей законодательства о мобилизации можно отнести и существенное увеличение – в десять раз – штрафов за такие нарушения. Этот законопроект был проголосован накануне в первом чтении, однако его принятие в целом выглядит всего лишь вопросом времени.
Принятый в четверг закон подтверждает ранее действовавшее право на отсрочку от мобилизации для многодетных отцов (кроме имеющих задолженность по уплате алиментов), одиноких родителей, усыновителей, а также тех граждан, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, защищая Украину.
Бронь от мобилизации получат сотрудники правоохранительных органов, депутаты Верховной рады и не больше двух их помощников на каждого, руководители центральных органов исполнительной власти, судьи.
Призыву на военную службу не подлежат студенты вузов и заведений профтехобразования очной формы обучения, а также преподаватели, работающие не менее, чем на три четверти ставки.
Только по желанию могут мобилизовывать граждан с инвалидностью, освобожденных из плена, а также юношей младше 25 лет.
Отдельно в законе прописано, что все мобилизованные в обязательном порядке проходят необходимое военное обучение.
После принятия закона его должен подписать спикер Верховной рады. Далее он направляется на подпись президенту. Закон вступит в действие через месяц после того, как Владимир Зеленский поставит под ним свою подпись.
Источник: Русская служба Би Би Си
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