Новый закон о мобилизации в Украине: зачем его приняли и что он меняет?

Во-вторых, как оказалось, система воинского учета в Украине была далекой от совершенства. ТЦК просто не обладали информацией о месте проживания, социальном статусе миллионов военнообязанных жителей страны, которые вопреки требованиям законодательства не становились на учет, не желая таким образом попадать в поле зрения армейской системы. В этих условиях нередкими на улицах украинских городов стали инциденты с участием «команд оповещения», силой доставляющих мужчин призывного возраста, не состоящих на воинском учете, в ТЦК.

Здесь они столкнулись с несколькими проблемами. Во-первых, годами не обновлявшееся законодательство о мобилизации довольно слабо коррелировалось с вызовами военного времени.

Уже через несколько месяцев ситуация разительно изменилась. Поток добровольцев иссяк, а Силы обороны нуждались в восполнении потерь и в наборе новобранцев для реализации поставленных задач. В этой ситуации ВСУ вынуждены были обратиться к классическим методам мобилизации новобранцев.

В реальности на третий год большой войны этот процесс пребывает в системном кризисе. В первые недели и месяцы после вторжения возле украинских территориальных центров комплектации (ТЦК, так в Украине называются военкоматы) выстраивались очереди желающих присоединиться к Силам обороны. ТЦК просто не могли справиться с таким количеством добровольцев, и людей без военного опыта зачастую просто отправляли домой.

С тех пор Верховная рада каждые три месяца продлевает срок действия этого указа президента, то есть с формальной точки зрения мобилизация в стране продолжается в непрерывном режиме уже третий год.

Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию в Украине в первый день полномасштабного вторжения России, 24 февраля 2022 года.

Депутаты приняли закон о мобилизации на фоне заявлений руководства Украины о грядущем масштабном наступлении российских войск, которое якобы должно начаться в конце мая – начале июня этого года.

В любом случае, он формально ужесточает правила воинского учета, усиливает санкции против „уклонистов“ и конкретизирует положения об отсрочке от мобилизации. Шквал возмущения в социальных сетях накануне вызвало исключение из законопроекта положений о демобилизации уже воюющих бойцов Сил обороны Украины, а также обязательности ротаций военных на передовой.

Главной задачей принятого в четверг закона провозглашалось усиление мобилизационных процессов, однако среди наблюдателей нет однозначного мнения на предмет того, способен ли итоговый документ справиться с ней.

«Я вас очень прошу, примите этот закон. Он нам очень нужен. Мы держим фронт из последних сил», — обращался к депутатам непосредственно перед голосованием в сессионном зале Верховной Рады командующий Объединенными силами ВСУ генерал Юрий Содоль.

Наблюдатели сходятся на том, что принятие закона о мобилизации в Украине на третьем году войны, развязанной Россией, назрело и перезрело, притом сразу по нескольким причинам.

Депутаты подали к нему свыше четырех тысяч поправок, их несколько недель рассматривали в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, и только в среду итоговый документ был вынесен в сессионный зал.

В конце концов, первая версия законопроекта о мобилизации авторства правительства была подана в парламент в последние дни декабря прошлого года. После волны критики в адрес документа этот проект был отозван и после доработки зарегистрирован в Раде 30 января.

В какой-то момент дискуссия о готовящемся в обстановке секретности проекте стала походить на игру в «горячую картошку» между военным руководством, президентом, правительством и депутатами парламента.

Работу над этим проектом осложняло то, что в силу нарастающей непопулярности темы мобилизации в украинском обществе никто из топ-политиков, в том числе и президент Владимир Зеленский, являющийся верховным главнокомандующим ВСУ, не горели желанием ассоциироваться с документом, призванным активизировать призыв новобранцев в армию.

В этой ситуации летом прошлого года началась работа над комплексным законом, который мог бы сгладить нынешние изъяны системы мобилизации в Украине.

Частыми были и нарекания воюющих подразделений на качество поступающего к ним пополнения. Наблюдатели указывали на то, что средний возраст мобилизованных в последнее время перевалил за сорок лет, а также на то, что мобилизация чаще касается жителей сел, не готовых к боевым действиям на современном поле боя.

В записанном на прошлой неделе интервью «национальному телемарафону» Владимир Зеленский заявил, что российская пропаганда использовала затягивание Киева с принятием закона о мобилизации для того, чтобы посеять сомнения в целесообразности дальнейшей поддержки Украины на Западе.

Другими словами, говорят представители украинской власти, некоторые партнеры изо всех сил ищут поводы для того, чтобы свернуть помощь воюющей Украине, но обвинить в этом ее саму. Таким настроениям, продолжают в Киеве, изо всех сил способствуют российские «доброжелатели».

А среди них – по крайней мере, среди некоторой их части – в последнее время нарастают скептические настроения относительно продолжения такой поддержки.

Не секрет, что сейчас Киев целиком и полностью зависит от финансовой и военной помощи, которую предоставляют ему западные партнеры.

Добавление в украинскую армию свежих сил считается единственным способом обеспечить опытным и уставшим воинам возможность ротации и отдыха. Впрочем, накануне окончательного рассмотрения закона о мобилизации в зале Верховной раде из его текста по инициативе главкома ВСУ Александра Сырского были изъяты положения о возможности демобилизации бойцов после трех лет службы и об обязательных ротациях военных на передовой. Эти вопросы должны быть прописаны в отдельном законе.

Усилить мобилизацию требуют и украинские военные, многие из которых воюют на восточном фронте не то что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, а еще со времен «АТО» (так называлась операция украинских военных и силовиков против российских прокси-сил в Донбассе, начавшаяся в 2014 году).

Пополнение рядов ВСУ является особенно актуальным, еще и исходя из заявлений Владимира Зеленского о подготовке россиянами к масштабной мобилизации и вслед за этим – к новому большому наступлению на украинские позиции.

По его словам, кадровый голод в украинской армии настолько силен, что на некоторых участках фронта россияне численно превосходят украинцев в семь, а то и десять раз.

«Россиянам удалось поднять вопрос, что у нас люди не готовы дальше защищать государство из-за (непринятия) этого закона. Они подняли на Западе вопрос так, что сегодня Запад спрашивает у нас: если вы не хотите мобилизации, парламент не хочет голосовать, то зачем вам помощь, почему мы должны помогать?» — сказал Владимир Зеленский.

В этом смысле принятие Радой многострадального закона должно добавить украинскому президенту аргументов в его переговорах с западными партнерами.

Что в новом законе?

Наблюдатели оценивают принятый парламентом закон о мобилизации и последствия его принятия неоднозначно.

Его сторонники говорят, что он поможет решить едва ли не все проблемы украинской армии в одночасье.

Более умеренные комментаторы обращают внимание на то, что в условиях тотальной мобилизации, которая формально началась еще в 2022 году и с тех пор не прекращалась, не стоит формировать завышенных оценок к этому документу.

„Каким бы в конечном итоге ни был принятый закон о мобилизации, он не повлияет на темпы проведения мобилизации, потому что этот закон в первую очередь — не об, условно говоря, дополнительном увеличении количества мобилизованных, а об учете“, — говорил в марте этого года член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин на ток-шоу „Украинская правда“.

Львиная доля новаций, прописанных в новом законе, касается именно ужесточения правил воинского учета для украинских призывников с тем, чтобы армейская система „увидела“ их, а не была вынуждена набирать людей в армию практически вслепую.

На протяжении 60 дней со дня вступления закона в действие все украинские мужчины возрастом от 18 до 60 лет (в том числе пребывающие за рубежом) должны будут обновить свои военно-учетные данные. Впоследствии они будут обязаны на протяжении всего времени действия военного положения носить свои военно-учетные документы при себе и предъявлять их по первому требованию сотрудников ТЦК или полицейских.