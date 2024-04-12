Эстонский эксперт: искусственный интеллект может вывести кибермошенничество на новый, пугающий уровень

„Уже сейчас кибермошенничество стало вполне реалистичным и эффективным с точки зрения мошенников. На данный момент использование кибермошенниками искусственного интеллекта еще не очень эффективно, но ожидается, что через год искусственный интеллект выйдет на новый уровень, и распознать мошенничество будет очень сложно“, – говорит руководитель отдела корпоративного банкинга Luminor Индрек Юлге.

Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк, отметил, что наиболее эффективным способом предотвратить попадание в ловушку мошенников является повышение осведомленности. „Основной принцип заключается в том, что PIN1 используется для аутентификации личности, а PIN2 это цифровая подпись“, – сказал Кийк.

Индрек Юлге отметил, что в качестве эмпирического правила стоит помнить о том, что банк никогда по собственной инициативе не предлагает клиентам входить в систему. „Вы входите в интернет-банк, когда это требуется Вам. Банк никогда не приглашает кого-либо войти в интернет-банк, отправляя сообщение или электронное письмо“. Что касается запросов на аутентификацию от других организаций, то стоит задуматься, возникала ли такая ситуация в прошлом. Если у Вас есть сомнения, стоит позвонить в организацию, от которой поступил запрос на аутентификацию“, – подчеркнул Юлге.

Он добавил, что подобные сообщения также распространяются в популярных социальных сетях, таких как WhatsApp или Messenger. Рекомендуется держаться подальше от незнакомых ссылок и вложений. На них ни в коем случае нельзя переходить.

Предприятия также становятся жертвами мошенников

По словам главы подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьяна Савченко, мошенники часто используют тактику нехватки времени. „Они намеренно создают паническую ситуацию, например, мошенник может сказать, что если деньги не будут выплачены немедленно, то товар может быть поставлен только через полгода. Часто платежи незаметно проходят, например, в третью страну“, – говорит Савченко.